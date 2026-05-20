桃市新大樓車道口強碰雙黃線 住戶哀嘆：回家被迫違規或繞道

桃園市議員黃家齊表示，接獲新大樓出入口對雙黃線，住戶回家被迫違規或繞道。（桃園市議員黃家齊提供）

桃園市重劃區近期有不少新大樓陸續落成，但許多住戶搬進新家才發現，車道口前面就是雙黃線，想回家只能選違規跨越，或是繞上一大圈，民進黨議員黃家齊接獲陳情要求市府在審查建案時嚴格把關，市府交通局則建議已經落成的大樓改採「右進右出」，針對個案申請也會現場勘查，研議微調標線或是做其他配套措施。

黃家齊在議會質詢指出，他常接獲新大樓住戶陳情，指入住後才發現地下停車場出入口正對雙黃線，為合法返家，住戶得繞行一大圈、甚至近1公里才能回家，上下班尖峰時間非常不便，若直接左轉跨越雙黃線，每天回家等於違規。他質疑建案設計時未注意出入口離路口太近，導致屢屢在住戶入住後還得重新會勘，要求市府在建照與使照審查端應嚴格把關。

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交通局︰建議右進右出或會勘微調標線

對此，交通局長張新福表示，社區地下停車場出入口如設有雙黃實線或雙白實線，其目的均考量該處車流衝突高、轉向風險大，如鄰近路口20公尺內、位於彎道或坡道段等，為明確分隔車流減少交織衝突，原則均建議採右進右出方式進出，不建議開放車輛左轉跨越標線，如有個案申請，本府將邀相關單位進行現勘協調，再依實際交通狀況及現場幾何條件適度微調標線或研議其他方案（如優化迴轉路口、研議替代路線、改善出入口視距等），以兼顧居民進出便利與整體交通安全。

交通局也補充，市府訂有「桃園市基地開發交通影響評估審查規定」，基地達一定規模開發案依法要提送交通影響評估報告書，審查時除檢核停車需求，也會對車流動線、出入口位置整體檢視。針對既有大樓爭議，考量轉向風險，原則建議採「右進右出」，如有個案申請，市府將現勘研議微調標線、優化迴轉路口或改善視距等方案，兼顧便利與道安。

桃園市新大樓出入口對雙黃線惹民怨，市府研議調整標線。（桃園市政府提供）

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