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    首頁 > 生活

    盧秀燕 : 自22日清查17家也有更衣行為需要的百貨及大賣場監視器

    2026/05/20 20:41 記者蘇孟娟／台中報導
    百貨業者加強清查全館監視器，確保消費者隱私。（廣三SOGO百貨提供）

    百貨業者加強清查全館監視器，確保消費者隱私。（廣三SOGO百貨提供）

    台中東區LaLaport驚爆有賣場監視器疑朝更衣室拍攝，台中市長盧秀燕今宣布，將自22日全面清查全市17家也有更衣行為需要的百貨及大賣場，台中多家百貨公司均強調，平時均注重消費者隱私，有全面檢視館內監視器及設置位置，確保消費者隱私。

    台中東區LaLaport驚爆疑偷拍事件，業者表示配合調查，也會全面清查；盧秀燕指出，事件已移送法辦，考量百貨公司有很多試穿地方，可能成偷拍熱點，已指示相關單位擴大稽查，除目前已展開稽查的300多家醫美診所、運動場館及三溫暖業外，包括百貨公司、大賣場等17家均有更衣需求的場所，將增列為第4類稽查範圍，將自22日起擴大稽查，盼杜絕不法行為。

    對此，中友百貨指出，在有同業傳疑偷拍事件後立即清查全館監視器，均一切依規正常使用；台中廣三SOGO百貨則強調，全館監視器均有再次巡視過，也全合乎規定，只拍賣場及收銀區等，確保消費者隱私；台中新光三越則指出，除每個月定期進行全館反偷拍偵測，將再加強公共空間與各專櫃巡檢頻次。

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