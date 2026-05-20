援助弱勢植物人 「植福護祐」公益園遊會5/30土城登場

創世基金會板橋分院5/30將於土城五穀先帝廟舉辦公益園遊會，邀請民眾做公益、守護弱勢。（圖由創世基金會板橋分院提供）

創世基金會板橋分院長期投入清寒植物人服務，今與土城區農會、土城國中教育基金會等單位陪同院民前往土城五穀先帝廟參拜，並為將於5月30日登場的「植福護祐」公益園遊會祈福與宣傳，邀請社會大眾一同做公益、守護弱勢。

新北市議員林金結、黃永昌與新北市牙醫師公會、新北市太陽慈善協會等各界單位代表今與院民到土城五穀先帝廟參拜，向神農大帝除祈求植物人院民平安健康，院民也感受難得的外出體驗與社會溫暖。

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創世基金會板橋分院院長李培菁表示，目前板橋院安養52位弱勢植物人，為募集植物人常年服務經費，基金會將於5月30日上午10點至下午2點，於土城五穀先帝廟前廣場舉辦植福護祐公益園遊會，活動規劃超過30個特色攤位、舞台節目及摸彩等，邀請民眾參與。

新北市牙醫師公會理事長高君華分享，創世多年來默默守護植物人與弱勢家庭，深感「公益不只是捐款，更是陪伴與參與」，今陪院民一起參拜，希望透過這次活動，讓更多民眾一起投入公益，將愛延續下去。

林金結說，植物人家庭長期承擔照護責任，壓力十分沉重，看到院民及家屬能到廟裡參香祈福非常感動，盼透過此次祈福活動與公益園遊會，號召更多民眾一起關心植物人家庭。

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