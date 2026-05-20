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    首頁 > 生活

    媽祖起駕第二天YouBike 日租量 由5萬上衝8萬

    2026/05/20 20:35 記者蘇金鳳／台中報導
    台中youbike在大甲媽遶境，單日騎乘人次突破8萬創紀錄。（市府提供）

    台中youbike在大甲媽遶境，單日騎乘人次突破8萬創紀錄。（市府提供）

    每年都有相當多的信眾跟著台中大甲媽祖遶境，有人步行，有人騎機車，今年增加新的跟隨神器，累了就騎著「台中YouBike」徐徐跟著媽祖走百里；交通局統計， YouBike日均租借量約5至6萬人次，大甲媽祖起駕後第二天，4月18日適逢周末，單日租借量一舉衝上8萬4027人次，創下台中YouBike歷史新高紀錄。

    交通局長葉昭甫表示，大甲媽祖遶境進香，信眾徒步來回距離約為340多公里，途經台中、彰化、雲林、嘉義共4縣市，許多信眾考量體力，有民眾走不動，則是透過分段租借YouBike，堅定跟完全程。

    交通局表示，大甲媽9天8夜遶境進香，自4月17日晚上起駕，4月18日為周休假日，而4月份YouBike日均租借達6萬5052次，而在4月18日單日租借量衝破8萬4027人次，締造台中YouBike從2014年試營運，近12年來單日使用最高紀錄。

    此外，今年大甲媽祖4月17日起駕至26日回鑾期間，提供台中與嘉義起訖點「免收跨區調度費」的服務。

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