澎湖「大橘為重」阿肥被禁足 無黨縣長參選人葉竹林抱不平

大橘為重地標主角阿肥遭禁足，葉竹林聲援。（葉竹林服務處提供）

澎湖百萬網紅貓阿肥，創造網紅朝聖打卡地標「大橘為重」，遭民眾檢舉因貓隻過重涉嫌虐待動物，進而縣府發勸導函文通知飼主留意，如未改善將罰3000元以上以下罰鍰，導致阿肥被迫「禁足」無法接客。縣長參選人葉竹林表示，政府應以更合理、務實角度看待動物照護問題，而不是流於形式化處理，造成民眾困擾與社會觀感失衡。

葉竹林指出，阿肥平時由飼主細心照顧，除了有身分證、植入晶片、結紮、一切都遵照政府規定，貓隻不僅毛色柔順、精神狀況良好，也有定期接受健康檢查，並無明顯受虐、受傷或營養不良情形。單純以「體型較胖」就認定涉及虐待，容易造成社會誤解，也讓愛護動物的飼主感到相當無奈，寵物一旦結紮就容易肥胖，肥胖不是原罪，不要大做文章。

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葉竹林表示，阿肥體型較為圓潤，但肥胖與虐待並不能直接畫上等號。阿肥平常也就在自家附近走走路，曬太陽，運動維持健康，並無攻擊性，而且許多遊客還特地遠從台灣跑來看阿肥，縣府在面對類似案件時，應先了解實際飼養狀況與動物健康情形，否則造成「政府找小事開刀」的不良觀感。

葉竹林進一步質疑，澎湖各地野狗闖入民宅事件頻仍，對地方居民與農戶造成的實際危害更嚴重，反而讓人感受不到政府積極作為。民眾期待的是政府把有限資源優先投入影響公共安全與民生的重大問題，而不是讓百姓感到「小事嚴辦、大事未解」。

許多台灣遊客慕名而來，尋找大橘為重地標主角。（葉竹林服務處提供）

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