台南啟動漢他病毒防治專案 全面加強滅鼠

南市農業局儲藏間物品整齊堆放，防止鼠類築巢。（南市衛生局提供）

因應近期北部縣市出現漢他病毒症候群確診病例，以及國際郵輪傳出群聚疫情，台南市長黃偉哲第一時間責成南市衛生局召集跨局處成立「漢他病毒防治專案推動小組」，全面啟動環境巡檢與防治工作。巡查結果發現，部分市場通道仍留有鼠跡，市府已要求加強滅鼠及環境改善措施，避免疫情風險升高。

南市衛生局表示，為落實防疫管理，已建置「漢他病毒防治環境巡檢」線上填報系統，截至5月14日，各局處回報的巡檢結果顯示，部分市場區域仍有老鼠活動痕跡，因此防治策略以「環境管理優先」為原則，採取物理防治為主，包括加強環境清潔、設置捕鼠籠與黏鼠板、封堵鼠洞等措施，必要時才輔以投放滅鼠餌劑，避免藥劑濫用。

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此外，針對部分建築結構孔洞，市府已協調廠商進行修繕，也針對部分排水溝加裝金屬防鼠網，從源頭阻絕老鼠出入口，希望降低鼠患孳生風險。

衛生局指出，各局處已依轄管權責重新盤點防治策略與分工，並借鏡登革熱防治經驗，將鼠患管理納入平時例行工作，而非等到疫情發生後才緊急動員，未來各局處也將每月提報巡檢與防治成果，持續追蹤改善情形。

衛生局長李翠鳳強調，目前台南尚無漢他病毒確診病例，但鼠類除了可能傳播漢他病毒，也是不少疾病的重要宿主，依據疾病管制署2023年委託研究顯示，社區環境中的鼠類仍有約6%至9%的漢他病毒陽性率，相關防治工作不可掉以輕心。

南市衛生局提供防鼠三不原則衛教單張。（南市衛生局提供）

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