挑戰膽量！奧萬大「纏綿之道」研習帶你揭開蛇類面紗

台灣四大美蛇之一的紅竹蛇，常被民眾誤認為是有毒的雨傘節或鎖鏈蛇。（林保署南投分署提供）

快來挑戰膽量！林保署南投分署要帶領大眾跨越恐懼，將在奧萬大自然教育中心舉辦「纏綿之道」研習班，帶領參加民眾在林間找尋並揭開蛇類的神秘面紗，6月邀台中市野生動物保育學會專業老師，帶參加民眾走進奧萬大的林間，揭開蛇類的神祕面紗。

林保署南投分署指出，蛇類在一般人心中，常因傳統觀念而被誤解為危險生物，然而在生態系中，牠們是控制生物數量、維持平衡的關鍵指標，而想真正讀懂蛇類的行為模式，不能只憑恐懼，而是要透過科學化的視角進行觀察，因此6月13日和14日以兩天一夜時間，舉辦「纏綿之道」研習。

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該次研習會讓參加學員從蛇類的「生理結構」與「進化美學」出發，學習如何利用科學工具進行野外調查，並在蛇類生態豐富的奧萬大園區進行陷阱查閱，學習物種的辨識，也探討蛇類目前所面臨的環境危機與棲地迫害。

林保署南投分署說，該次研習活動提供烏日高鐵站接駁服務，歡迎對野生動物保育、生態調查有熱忱的民眾及教育工作者報名，報名網址：https://reurl.cc/vEQq2A

白梅花蛇也常被誤認是雨傘節而遭打死。（林保署南投分署提供）

林保署南投分署將在奧萬大舉辦「纏綿之道」研習，現場讓學員實作。（林保署南投分署提供）

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