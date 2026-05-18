金大邊境系師生上前線感受震撼教育 海巡帶隊體驗衛疆使命

海巡署金馬澎分署連續兩天的海洋學生體驗營，帶領國立金門大學海洋與邊境管理系師生直擊海巡執法最前線。（金門岸巡隊提供）

海巡署金馬澎分署今天指出，連續兩天的海洋學生體驗營，不僅帶國立金門大學海洋與邊境管理系師生直擊海巡執法最前線，也讓學子感受到課本以外，最鮮活的實境教材。

為使金大生更了解海巡署在捍衛國土的職責，海巡署金馬澎分署主任秘書曾忠智專程跨海出席，由第9岸巡隊組主任陳均名陪同參加結訓儀式。

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這場海上巡弋，對大部分都是第1次登上海巡艦艇的20多位學子而言，都是一場把海洋與邊境課程移師戶外，具有高度臨場感的震撼教育；透過海巡署16日、17日的海巡實務課程，安排學員搭乘第9海巡隊100噸級巡防艇展開「海巡勤務巡航觀摩」，由資深艇長講解航儀設備與海上巡緝任務，在金大海洋與邊境管理系副教授江念慈協助下，讓同學感受到海巡人員在洶湧的波濤中，捍衛海疆的艱辛。

此外，第9岸巡隊也於料羅商港安檢所展示科技執法能量，包括X光機行李檢查儀及電子內視搜索檢查鏡等精密設備操作，都讓金大生為安檢人員負責進出貨物把關，留下深刻印象。

海巡署指出，活動亮點之一的偵搜犬勤務互動，透過實作演練讓同學了解邊境查緝非法走私的嚴密流程。

金大海洋與邊境管理系同學指出，能參與海洋學生體驗營活動，有助平日授課課程內容的了解與吸收，是一場難得又收穫滿滿的行程。

海巡署表示，今年更首度跨界結合「金門海島學校」，推出海廢再造手工課程，將守護海洋的意識轉化為實踐行動，為環境永續注入新生命。

曾忠智說，海洋教育是國家海洋政策推動之本，透過與金門大學的產學互動，期盼能培育具備國際視野的海洋專業人才，達成「知海、近海、進海」目標，讓國民與海巡一起「向海致敬」，共同守護藍色國土。

海巡署金馬澎分署舉辦海洋學生體驗營，由資深海巡人員分享海上執勤經驗。（金門岸巡隊提供）

海巡署金馬澎分署舉辦海洋學生體驗營，載著金大生登上巡防艇初體驗。（金門岸巡隊提供）

海巡署表示，今年首度跨界結合「金門海島學校」，推出海廢再造手工課程，將守護海洋的意識轉化為實踐行動，為環境永續注入新生命。（金門岸巡隊提供）

為使金大生更了解海巡署在捍衛國土的職責，海巡署金馬澎分署主任秘書曾忠智專程跨海參加結訓儀式。（金門岸巡隊提供）

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