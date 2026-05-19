那瑪夏台29線南沙魯路段施工 即起至6/1每日白天雙向交管

高雄市那瑪夏區台29臨11線0K+610（南沙魯路段）進行上邊坡保護工程，即日起至6月1日每日上午9點至下午5點實施道路雙向交通管制，圖為鳥瞰那瑪夏部落。（記者蘇福男攝）

高雄市那瑪夏區台29臨11線0K+610（南沙魯路段）因進行上邊坡保護工程，即日起至6月1日每日上午9點至下午5點實施道路雙向交通管制，每15分鐘開放通行5分鐘。

公路局南區養護工程分局舉例說明，雙向交通管制時間為09:00~09:15、09:20~9:35依序至16:50，每15分鐘開放通行5分鐘，中午12:00~13:00及假日不施工，請用路人依現場交維人員指揮通行，如遇搶修、救護及消防等緊急事件處理，請通知現場人員，以利先行開放通行。

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南區養護分局建議有安排前往那瑪夏地區旅遊民眾，請事先查詢道路管制時間與山區路況，並注意道路兩側設立的公路資訊看板 （CMS） 及收聽警廣路況廣播；另可利用公路局幸福公路APP，或上公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）查詢即時路況。

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