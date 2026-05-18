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    首頁 > 生活

    彰化砸9.67億元推「生生有平板」 國中小人人一台可帶回家

    2026/05/18 12:43 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣國小到國中「生生有平板」政策上路，學童開心啟動個人專屬的全新平板。（記者張聰秋攝）

    彰化縣國小到國中「生生有平板」政策上路，學童開心啟動個人專屬的全新平板。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府今（18日）天宣布推動「生生有平板」的教育政策，砸下9億6700萬元經費，採購近7萬台平板電腦，提供全縣3到12年級學生使用，加上教育部先前補助1、2年級設備，縣內國小到國中的學生，人人都有一台平版可用，平板除了課堂使用外，學校可依教師教學需求，讓學生把平板帶回家完成線上學習任務。

    政策今天正式上路，縣府在彰化市國聖國小舉辦啟用記者會，不少學童在教室裡拿到個人專屬的全新平板，迫不及待開機操作，學童說，以後查資料、上課做作業比較方便，不用再跟家人搶電腦了，真好。縣長王惠美和學童們一起操作平板，詢問好不好用？會不會用？學童大聲回答「會，而且比手機螢幕大很多！」現場互動輕鬆熱絡。

    王惠美表示，彰化是百萬人口行政區中，率先完成國中小「一生一平板」的城市，希望縮短城鄉數位落差，讓學生在學校或家中，都有相同的數位學習資源。

    家長們關切平板是否只能在校內使用，還是如公家機關的電腦限定辦公室用，對此，教育處指出，平板將由各校依教學需求管理，老師若有安排線上作業或學習任務，學生可在平日把平板帶回家使用，作為延伸學習工具。

    彰化縣今天宣布國小到國中「生生有平板」政策全面實施。（記者張聰秋攝）

    彰化縣今天宣布國小到國中「生生有平板」政策全面實施。（記者張聰秋攝）

    縣長王惠美在記者會現場跟學童交流，善用平板帶來求知的便利。（記者張聰秋攝）

    縣長王惠美在記者會現場跟學童交流，善用平板帶來求知的便利。（記者張聰秋攝）

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