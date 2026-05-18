北市「鼠類偵防師」限定有管委會大樓才能申請！里長酸：是在「蔣笑話」？

北市華興里長陳峙穎表示，他協助社區長輩申請後才發現，限定有管委會的社區才能申請，但是老舊公寓的鼠患問題才是大宗，直批「蔣笑話大師」。（記者孫唯容攝）

台北市爆發「安鼠之亂」，北市環保局推「鼠類偵防師」，民眾可以向市府申請鼠類偵防師，協助找出老鼠的藏匿處、經常活動的熱點，不過北市華興里長陳峙穎表示，他協助社區長輩申請後才發現，限定有管委會的社區才能申請，但是老舊公寓的鼠患問題才是大宗，直批「蔣笑話大師」。

陳峙穎表示，里內有不少獨居者長輩想申請鼠類偵防師，因此到里辦公室求助，他實際下載鼠類偵防師的申請書發現，表格填寫必須寫上「社區管委會」，底下第一個備註，就寫得很清楚，環保局只受理「以台北市社區管理委員會為單位提出申請」的，完全把「老舊社區」排除在外。

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陳峙穎指出，根據他的觀察，最常來里辦公室拿老鼠藥的民眾，都是生活在老舊公寓的住戶，而且住在有管委會的社區幾乎都有管理、清潔，狀況比起老舊社區好很多。他也說，不管是環境、居住安全問題，都要靠都更解決，但是還沒都更前，難道市府要直接把老舊社區割捨掉嗎？老舊社區的居民有很劇烈的相對剝奪感，他也只能跟居民表示，「不好意思，上面寫得很清楚，就是有管委會才有辦法申請。」

陳峙穎坦言，北市府可能也會說，公寓也可以申請管委會，但是大家都知道沒有管委會的公寓、華廈，北市府已經推了很多年，但是成效是不彰的，要申請管委會，何其困難，要住戶有過半的同意，然後有人願意去提出申請、去運作，我們老舊社區其實真的是做不到。

陳峙穎說，市府直接把老舊社區排除在外，他想很大的原因是因為量能不足，為此市府就繼續壓榨第一線的清潔隊、消毒班，這樣子有辦法達到想要的成效嗎？他再次呼籲，北市府現在財源應該算是還蠻豐沛的，是不是可以撥出一部分去徹底的處理環境問題、老鼠的問題，去增加人手？

陳峙穎表示，平時早上清晨在掃地的市民工，他也不是市府原額內的公務人員，是去招募一年一聘的。那現在在這個非常時期，是不是有機會再去針對這部分去開缺，或是找委外的廠商？他想有很多管道可以增加執行人力，來輔助現有的公務員。

陳峙穎也狠酸，12區大清消根本只是「小清消」，只針對少數特定的市場、公園，以文山區為例，環保局只針對1個市場、3個公園，而文山區市場、公園何其多，只清消局部就能宣稱是「大清消」造成誤解，口號式的宣傳不僅沒效果，更造成基層困擾。

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