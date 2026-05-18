公車班次少又沒幸福巴士 議員批新豐大眾運輸資源淪為竹縣末座

新竹縣議員吳傳地表示，全縣目前僅新豐鄉沒有市區公車或幸福巴士，完全仰賴公路客運，加上YouBike站點也少，造成許多新豐鄉民生活、就學不便，抱怨連連！（記者廖雪茹攝）

「新豐鄉民不該淪為大眾運輸的二等公民！」新竹縣議員吳傳地表示，公路客運屢發生減班、脫班、甚至不定期停駛，但全縣目前僅新豐鄉沒有市區公車或幸福巴士，完全仰賴公路客運，加上YouBike站點也少，造成許多新豐鄉民生活、就學不便，抱怨連連！

縣府交通處表示，2025年曾經請新豐鄉公所評估開辦幸福巴士，並爭取公運計畫補助，但經過多次溝通，當時新豐鄉公所考量運量低，未提出申請需求。目前新豐鄉可使用公車，包含公路客運5606、5611、5612，及湖口鄉幸福巴士新竹-湖口線。幸福巴士或是幸福小黃由中央補助85%經費，地方政府只要負擔15%。後續待2026公運計畫開放提案後，縣府會再建議公所評估申請補助。

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新豐鄉長徐煒傑表示，就其觀察，新豐偏鄉地區的公車搭乘人數少，客運收入入不敷出，因此減班、班次少。公所將重新評估鄉親需求並盤點相關資源，在預算許可下，提出幸福巴士和YouBike增設站點的申請計畫。

吳傳地表示，市區公車如竹北市、橫山鄉有免費公車可搭乘，其他鄉鎮包括尖石、五峰也都已轉型或是申請幸福巴士，全縣13鄉鎮市竟只有新豐進度掛零，鄉公所一句「沒需求」，完全無視家長每天清晨6點接送孩子的辛勞。此外，YouBike也僅14站且無前30分鐘優惠。

有新豐婦人抱怨，「從嫁來新豐鄉中崙就沒看過公車，我現已60幾歲了，真不知道70歲後該怎麼辦，難道我們沒繳稅嗎？」

吳傳地痛批，對比鄰近縣市的便利，新豐鄉大眾運輸資源淪為全縣末座，鄉民淪為二等公民！他建議縣府向公路局反映，提高補助成本、司機補貼等，並立即介入協助鄉公所申請幸福巴士，以免造成民眾生活困擾，還給新豐人應有的交通正義！

新豐鄉行政區從台1線到西濱，目前僅有公路客運提供大眾公共運輸服務。（記者廖雪茹攝）

新竹縣議員吳傳地痛批，對比鄰近縣市的便利，新豐鄉大眾運輸資源淪為全縣末座，鄉民淪為二等公民！（記者廖雪茹攝）

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