為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國中會考遇地震 全國4所考場學校、39間試場受影響

    2026/05/17 14:45 記者林曉雲／台北報導
    國中教育會考今日中午結束。（記者方賓照攝）

    國中教育會考今日中午結束。（記者方賓照攝）

    國中教育會考今（17）日中午結束，但考自然科時，上午8時46分發生地震，全國試務會闈外辦公室主任、彰化高中校長王延煌說明，震後立即清查各考場設備與應試狀況，整體考試均順利進行，全國共4所考場學校、39間試場受到影響，考場學校依規定延長作答時間，原則為「影響多久、延長多久」。

    王延煌指出，受影響考場包括中投區的霧峰農工、西苑高中，竹苗考區的國立新竹高中，以及桃園考區的武陵高中，延長考試時間的權限，授權監試委員及考場學校依現場狀況判斷。有些學校在地震當下，要求學生依照防災防震程序進行「趴下、掩護、穩住」等避震動作，因此中斷正常作答時間，才會給予延長作答。

    王延煌表示，若監試老師判斷震度不大、考場秩序穩定，則可能繼續進行考試，不一定需要延長時間；只有實際中斷作答、進行避震應變的試場，才會依影響時間延長考試。

    對於不同試場延長的時間不一樣，是否影響考試公平性，王延煌回應，相關作業均依照標準作業手冊辦理，手冊第245頁已明訂緊急事件處理原則，各考場依實際受影響時間調整作答時間，屬於因地制宜措施。

    國中教育會考今日中午結束。（記者方賓照攝）

    國中教育會考今日中午結束。（記者方賓照攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播