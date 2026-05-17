國中會考遇地震 全國4所考場學校、39間試場受影響

國中教育會考今日中午結束。（記者方賓照攝）

國中教育會考今（17）日中午結束，但考自然科時，上午8時46分發生地震，全國試務會闈外辦公室主任、彰化高中校長王延煌說明，震後立即清查各考場設備與應試狀況，整體考試均順利進行，全國共4所考場學校、39間試場受到影響，考場學校依規定延長作答時間，原則為「影響多久、延長多久」。

王延煌指出，受影響考場包括中投區的霧峰農工、西苑高中，竹苗考區的國立新竹高中，以及桃園考區的武陵高中，延長考試時間的權限，授權監試委員及考場學校依現場狀況判斷。有些學校在地震當下，要求學生依照防災防震程序進行「趴下、掩護、穩住」等避震動作，因此中斷正常作答時間，才會給予延長作答。

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王延煌表示，若監試老師判斷震度不大、考場秩序穩定，則可能繼續進行考試，不一定需要延長時間；只有實際中斷作答、進行避震應變的試場，才會依影響時間延長考試。

對於不同試場延長的時間不一樣，是否影響考試公平性，王延煌回應，相關作業均依照標準作業手冊辦理，手冊第245頁已明訂緊急事件處理原則，各考場依實際受影響時間調整作答時間，屬於因地制宜措施。

國中教育會考今日中午結束。（記者方賓照攝）

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