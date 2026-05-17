都是焢肉太肥惹的禍 宜蘭消費者與店家爆爭執

都是焢肉太肥惹的禍，消費者要求店家更換遭拒，爆發爭執。（民眾提供）

「為了焢肉太肥！消費者與店家爆爭執。」宜蘭縣冬山鄉1家便當店，1名女子覺得便當焢肉太肥，要求店家換瘦一點的焢肉遭到拒絕，怒控店員態度不好。店家無奈說，便當售出，考量食安問題無法更換，希望消費者能夠體諒。

1名女子昨天到便當店買焢肉便當，拿到便當打開後，覺得焢肉太肥，要求店家幫她換瘦一點的焢肉；店家說，便當賣出去且已打開，考量食安問題無法更換，不然下次來，店家會特別幫她挑瘦一點的肉。

請繼續往下閱讀...

消費者遭到拒絕後，站在櫃檯前與便當店員工爭論，要店員「態度顧一下好不好」、「我不想跟你爭論，不要態度不好」，堅持要求店家幫她的便當換肉；還回頭跟其他客人說：「我買個焢肉，太肥，我好意跟她說。」全都是因焢肉太肥惹的禍。

店長說，客人不滿焢肉的肥度，想要跟我們換一塊，但她沒有事先提前說，工作人員說那不然你下一次來提前跟我們說，我們會幫妳換，她就是有點不太滿意，說你都幫我打開不給我換是什麼意思，還拉攏後面客人說我們態度不好。

店家表示，便當是一個包裝，如果換的話就沒有辦法再放回去，因為怕交叉感染，因食安問題也沒辦法再賣，客人如果要肥瘦一點要提早說，我們會特別幫她挑，員工被客人罵也很委屈，店裡早就明文公告，餐點確認結帳後，售出不做退換，希望大家體諒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法