到「大山北月」創意調酒 竹縣推青年成家活動營造《微醺秘境》

新竹縣青年成家活動首部曲，為適婚單身青年在清幽的大山北月創造喜相逢的機會。圖為示意圖。（記者黃美珠攝）

新竹縣「2026年協助青年成家系列活動」，首場以戀愛RPG副本打造的主題活動《微醺秘境》在橫山鄉的「大山北月」登場，活動有創意調酒、情感教育講座等，帶領單身青年放下手機、離開電腦，改在實境場域探索兩性感情。

至於第2場《戀戀香氣》6月27日將在竹北新瓦屋客家文化保存區集會堂舉行，活動免費，限額40名，還有機會獲得電影票、飯店下午茶等。屆時一樣會有相關情感講座和互動遊戲，另結合香氛調製，經由專業調香師引導參與者調香，透過香氣與活動記憶，找到人群中屬於自己的情感線索。即日起到5月31日，22歲到40歲的單身青年都可上網（https://www.surveycake.com/s/n931M）報名，但優先開放住在新竹縣生活圈者。

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首場青年成家活動由縣府教育局副局長沈靜濤領軍，參加者就定位後，立刻展開「Speed Dating（速配）」以破冰。接著由諮商心理師張宇傑，用「要幸福不要性縛~危險情人辨識與處遇」為題，引導大家從心理與關係角度，理解健康互動的重要性，也學習辨識不適當的情感模式，並建立自我界線，幫大家提升更成熟的情感判斷能力。

後續就是創意與合作導向的體驗重頭戲，由日本花式調酒冠軍陳武良跟夥伴陳昱翔帶大家學習創意調酒。參與者透過味覺與創意表達自我，也在合作與交流中加深彼此印象。最後再經回饋與自由交流，讓在場單身青年們自然而然建立起互動和連結。#

新竹縣青年成家活動首部曲，為適婚單身青年在清幽的大山北月創造喜相逢的機會。（取自竹縣府官網）

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