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    首頁 > 生活

    國中會考英語海玻璃與冰島語入題 高雄考生：適中偏易

    2026/05/17 13:02 記者黃良傑／高雄報導
    國中會考英語海玻璃與冰島語入題，高雄考生普遍認為適中偏易。（記者黃良傑攝）

    國中會考英語海玻璃與冰島語入題，高雄考生普遍認為適中偏易。（記者黃良傑攝）

    國中會考今天第二節考英語科，高雄考生認為沒有冷門片語、一字多音或課外延伸內容，只要單字量充足、熟悉課內文法與閱讀理解，作答相對順利，感覺屬「適中偏易」。

    高雄有考生表示，最令他們印象深刻題目，是探討冰島語逐漸流失與保存議題的閱讀測驗，題目同時呈現兩篇不同觀點的文章，要求分析並比較不同立場對少數民族語言保存的看法。

    鳳西國中盧同學認為，這類需要比較觀點與統整資訊的題型，和以往會考相比較少見，也更重視思辨能力；今年英語科文法題幾乎都以課本內容為主，閱讀測驗也沒有太過艱深難懂的內容，選項設計清楚，不易出現模稜兩可情況。

    另有一篇介紹「海玻璃（Seaglass）」的文章入題，令考生感到新鮮有趣，文章描述玻璃碎片在海中經過長時間侵蝕與風化後，逐漸變得圓潤，再被海浪帶回岸邊的過程，因台灣常見的海玻璃多為綠色或棕色，有些海灘甚至因堆滿海玻璃，被稱為「玻璃海灘」。

    高雄許多考生認為今年英語試題強調理解與細心判讀，而非死背硬記，只要平常把課內內容讀熟，其實就能穩定作答，幾乎沒有陷阱題，相當重視基礎能力與閱讀理解，考驗學生是否真正理解文章內容。

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