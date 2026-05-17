93歲翁住家因風災毀損 台南做工行善團助修繕

台南市做工行善團協助官田區93歲老翁修繕因風災受損的房屋。（勞工局提供）

台南官田93歲劉姓老翁長期臥床且有重聽，仰賴老人生活津貼維生，去年丹娜絲颱風導致住家屋頂嚴重毀損，屋內多處漏水、天花板剝落，安全堪憂，台南「做工行善團」志工愛心接力，協助修繕，幫助老翁改善居住環境。

南市勞工局接獲官田里長陳泰興通報後，結合里長、區公所及相關單位跨域合作，啟動關懷協助機制，做工行善團志工並自5月13日起即分工展開修繕作業，先由泥水工會拆除屋頂及室內天花板，清除受損結構，再由電子加工工會協助搭建鐵厝及熱水器遮雨棚，強化居住遮蔽功能，今天（17日）由電氣工會進駐，展開室內電線重整與安全檢修工程。

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陳泰興與餐飲工會也分別準備愛心午餐，慰勞房屋修繕及整理家具志工的辛勞，市長黃偉哲夫人劉育菁到場感謝志工的付出。

另外，木工工會、泥水工會、鋁製品工會及勞工志願服務協會等出動近百名志工，前往二手家具基地進行整理，相關物資未來將幫助弱勢家庭建置溫暖的家，透過從環境修繕到生活機能補足的「一條龍」服務，讓弱勢家戶不僅能有遮風避雨的房屋，更有完善的家具可供使用。

勞工局長王鑫基表示，除了目前正在服務的修繕案，志工團隊代表昨天也前往柳營、安南區會勘2處個案，感謝各工會志工長期以來無私投入公益修繕服務。

台南市長夫人劉育菁（右1）到場慰問協助弱勢修繕房屋的做工行善團志工。（勞工局提供）

台南市做工行善團協助官田區93歲老翁修繕因風災受損的房屋。（勞工局提供）

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