今高溫上看36度 本週迎接暖熱好天氣

台灣本週將迎來炎熱天氣。（資料照）

中央氣象署指出，今（17）日各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫陣雨，而清晨南部地區也有零星降雨機會。到了中午過後，南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，尤其在中南部山區及高屏地區有可能發生局部大雨，請民眾留意午後的天氣變化。

氣溫方面，基隆及東半部高溫約27至29度，大台北及桃園29、30度，新竹以南高溫31至34度，感受較熱，其中在南部近山區可能有局部36度左右高溫，請民眾注意防曬並多補充水分，而各地低溫普遍為22至25度。

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空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

週一（18日）環境為偏東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨。

週二（19日）至週五（22日）風向逐漸轉為偏西南風，天氣更為穩定，感受偏熱，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週六（23日）各地為多雲到晴，午後僅大台北、東北部地區及中部以北山區有零星短暫雷陣雨。

週一至週六各地高溫預測，東半部27至31度，西半部30至34度，澎湖29至30度，金門27至28度，馬祖25至26度；低溫方面，台灣各地及澎湖、金門、馬祖21至25度。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 30 27 ~ 35 28 ~ 34 23 ~ 30

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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