21％兒童事故在家發生 靖娟基金會藉互動遊戲帶家長辨識潛藏風險

靖娟基金會在板橋舉辦「居家Safe 安全Plus」親子闖關活動，引導親子辨識家中潛藏風險。（記者黃政嘉攝）

根據靖娟基金會去年兒童事故傷害新聞的統計分析，有21％的兒童事故發生於居家照顧環境中，基金會為提升家庭對兒童居家安全的重視，16日在板橋大遠百舉辦「居家Safe 安全Plus」親子闖關活動，透過互動體驗與情境模擬，引導親子一起辨識家中潛藏風險。

靖娟基金會分析，有21％的兒童事故發生於居家環境，事故類型包括異物哽塞、誤吞危險物品、墜落、燒燙傷，以及嬰幼兒睡眠窒息等，因此舉辦體驗活動，內容涵蓋嬰幼兒睡眠安全、居家收納、用電安全及安全防護用品等面向，將原本艱澀的安全知識，轉化成孩子與家長都能輕鬆理解、實際運用的生活能力。

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靖娟基金會執行長許雅荏說，很多家長習慣在嬰兒床內放滿玩偶、枕頭或厚棉被，覺得這樣較舒適、可愛，卻不知道這些物品其實可能增加嬰兒窒息風險，因此活動打造實體嬰兒睡眠情境，透過正確與錯誤睡眠環境的實際對比，讓家長能更直觀理解哪些看似平常的布置，可能成為威脅嬰幼兒生命安全的「隱形危機」。

長期關注兒少安全的民進黨立委林月琴指出，許多兒童事故其實都發生在家中日常情境中，從鈕扣電池到嬰兒床內多放的枕頭，都可能造成危險，她指出，近年嬰幼兒睡眠窒息事件受到關注，政府除加強安全睡眠宣導外，也應提供高風險家庭支持，並強化嬰幼兒產品檢驗、標示及不實廣告管理，避免可預防悲劇再次發生。

靖娟基金會董事長林志嘉說，孩子因為視野跟生理限制的差異，很多居家的危險會產生跟家長不同的差異，呼籲家長除了關心孩子在外的安全，更應重新檢視每天最熟悉的居家環境，基金會未來也會不斷的持續推展居家安全的觀念，讓孩子都可在家平安成長。

民進黨立委林月琴（右3）指出，近年嬰幼兒睡眠窒息事件受到關注，政府除加強安全睡眠宣導外，也應提供高風險家庭支持，並強化嬰幼兒產品檢驗、標示及不實廣告管理。（記者黃政嘉攝）

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