05/17各報重點新聞一覽

川習會落幕，美國國會跨黨派議員紛紛力挺台灣，呼籲川普政府盡速批准140億美元對台軍售案，眾議院議長強生公開重申對台灣的支持。（美聯社）

自由時報

川習會落幕 美參眾議員 促速批准對台軍售 眾院議長：台灣須保持自主、安全

川習會落幕，美國國會跨黨派議員紛紛力挺台灣，呼籲川普政府盡速通知國會二〇二六年一月預先核准的一四〇億美元對台軍售案。美國聯邦眾議院議長強生昨公開重申對台灣的支持，強調國會一直以來都對台海高度關切，且明確表達美國在台灣議題上的立場是台灣必須保持自主與安全。

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2026年新版防衛白皮書 提及共軍頻繁擾台 對中國軍事活動保持警惕

日本共同社十六日獨家報導，根據十五日曝光的日本防衛省二〇二六年版「防衛白皮書」草案，日方將提及對中國在日本周遭、特別是太平洋側的日益頻繁的軍事活動保持警惕、提及共軍頻繁在台灣附近軍演，以及表示要與美國等盟國合作應對中國。

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秀火箭槍闖禍 孫安佐拘提聲押 涉犯恐嚇公眾、公共危險、槍砲等罪

知名藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐，十四日在IG上傳影片，分享自己發明的火箭槍，火箭槍噴出十多公尺的巨大火焰，孫還表示：「要把一些老鼠給清掉，拿這個就剛剛好」；台北市警局北投分局昨當著孫男父母的面拘提他到案，孫的陳姓經紀人一併被捕，警方依公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後對孫安佐聲押禁見。

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聯合報

川普不想看到台獨 府：向來主張維護兩岸現狀

美國總統川普在川習會落幕後表示，不想看到有人走向獨立，也不想看到「有人說要台獨，是因為有美國支持」。總統府發言人郭雅慧昨表示，持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是賴清德總統向來的主張。

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台大推「一日手術」…各醫院跟進 恐衝擊「住院理賠」保險模式

總統府十五日公告「醫療法」修正案，三班護病比宣告入法，醫學中心先行。為減輕護理人力壓力，國內醫學中心龍頭台大醫院首度規畫，原需住院二點五天微創手術，改為「一日手術」，其他醫學中心也規畫跟進。但新制勢必衝擊現行醫療險多採「住院理賠」的模式，金管會指出，擬推出「在宅醫療險」等產品，以因應三班護病比入法。

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中國時報

川普：對台軍售是好的談判籌碼

美國總統川普15日下午結束北京之行，他在返抵華府時稱，此次訪陸是巨大成功，堪稱歷史性時刻。川普受訪時還形容，美陸是「兩個偉大國家，我稱它為G2（兩國集團）」。福斯新聞則播出節目主持人拜爾（Bret Baier）對他的專訪，川普暢談台灣議題，稱不希望有人走向獨立，並要台灣與大陸雙方都冷靜一點。

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府：賴總統致力維護兩岸現狀

針對美國總統川普不希望任何人走向台獨，以及對台軍售是「談判籌碼」的說法，總統府16日強調，致力維護兩岸現狀，一直是賴清德總統向來的主張。中華民國是主權獨立的民主國家，「這是不爭的事實」，北京無權對台灣有所主張。至於台美間的軍售，不僅明載於《台灣關係法》中，美國對台灣的安全承諾，更是對區域威脅的共同嚇阻。外界質疑川普的說法是挑戰「對台六項保證」，陸委會副主委沈有忠則認為，「這都是過多的超譯」。

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日本防衛省2026年版「防衛白皮書」草案15日曝光，提及對中國在日本周遭日益頻繁的軍事活動保持警惕。圖為日本自衛隊在東海上空拍攝到的共軍蘇愷27戰機。（路透資料照）

孫安佐在IG社群平台上傳火箭槍影片，引發公眾安全疑慮，檢方昨聲押禁見。（取自孫安佐IG）

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