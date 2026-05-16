不用出國 50多家日本職人品牌今明首聚高雄駁二

「2026 台浮緣日」市集今、明登場，50多家日本職人品牌首次齊聚駁二。（圖截自高雄旅遊網）

不用買機票出國！「2026台浮緣日」市集今（16）、明（17）日登場，50多家日本職人品牌首次齊聚駁二，「高雄旅遊網」推薦民眾週末假日來此，感受台日文化交流。

活動由台浮緣日委員會主辦，高雄市原民會、高雄市青年局指導，直接將福岡浮羽、九州各地的職魂帶進大港，從CAFE Typhoon的醇香、MEGANE CURRY的職人味，到喫茶と商店と招き猫「惚惚」 的生活美感都有。

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活動並集結超過100家高雄在地品牌，展現台灣新生代的設計與創意思維，包含東高雄山林的漓咖啡、珍康普茶等20家以上原鄉品牌，讓民眾在港邊品味最純粹的土地滋味。

「高雄旅遊網」推薦民眾這個週末假日來駁二，感受台日文化交流，不用飛出國就能來場美學饗宴，超過50家日本職人品牌首次齊聚大港，並將「東高雄」原鄉品牌帶到港邊，展現台日共好精神。

活動時間是今（16）日下午3點至9點、明（17）日下午3點至8點，地點在駁二藝術特區（大義倉庫紅磚廊道）。現場還有御神籤體驗，抽出一帖來自日本的心靈指引；消費集章並可兌換台日跨國設計的限量貼紙，有機會抽中「台浮大禮包」。

「高雄旅遊網」推薦民眾來駁二，感受台日文化交流。（圖截自高雄旅遊網）

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