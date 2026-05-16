為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不用出國 50多家日本職人品牌今明首聚高雄駁二

    2026/05/16 09:46 記者葛祐豪／高雄報導
    「2026 台浮緣日」市集今、明登場，50多家日本職人品牌首次齊聚駁二。（圖截自高雄旅遊網）

    「2026 台浮緣日」市集今、明登場，50多家日本職人品牌首次齊聚駁二。（圖截自高雄旅遊網）

    不用買機票出國！「2026台浮緣日」市集今（16）、明（17）日登場，50多家日本職人品牌首次齊聚駁二，「高雄旅遊網」推薦民眾週末假日來此，感受台日文化交流。

    活動由台浮緣日委員會主辦，高雄市原民會、高雄市青年局指導，直接將福岡浮羽、九州各地的職魂帶進大港，從CAFE Typhoon的醇香、MEGANE CURRY的職人味，到喫茶と商店と招き猫「惚惚」 的生活美感都有。

    活動並集結超過100家高雄在地品牌，展現台灣新生代的設計與創意思維，包含東高雄山林的漓咖啡、珍康普茶等20家以上原鄉品牌，讓民眾在港邊品味最純粹的土地滋味。

    「高雄旅遊網」推薦民眾這個週末假日來駁二，感受台日文化交流，不用飛出國就能來場美學饗宴，超過50家日本職人品牌首次齊聚大港，並將「東高雄」原鄉品牌帶到港邊，展現台日共好精神。

    活動時間是今（16）日下午3點至9點、明（17）日下午3點至8點，地點在駁二藝術特區（大義倉庫紅磚廊道）。現場還有御神籤體驗，抽出一帖來自日本的心靈指引；消費集章並可兌換台日跨國設計的限量貼紙，有機會抽中「台浮大禮包」。

    「高雄旅遊網」推薦民眾來駁二，感受台日文化交流。（圖截自高雄旅遊網）

    「高雄旅遊網」推薦民眾來駁二，感受台日文化交流。（圖截自高雄旅遊網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播