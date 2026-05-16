國境之南枋山愛文芒果迎豐收 有望擺脫連2年欠收陰霾！

國境之南枋山愛文芒果迎豐收。（南區分署提供）

台灣最早的愛文芒果香氣即將席捲全台！屏東擁有得天獨厚的氣候條件，每年皆孕育出全台首波現採芒果，其中又以國境之南的枋山、枋寮最具代表性。枋山地區因日照充足、氣溫偏高，產出的愛文芒果果實透紅、甜度爆表且香氣濃郁。近年雖飽受極端氣候摧殘，連續兩年因著果率不良而面臨欠收，但今年終於守得雲開見月明，迎來久違的豐收年。

枋山鄉芒果產銷班第9班班長戴正一指出，芒果栽培管理上最難掌控的就是著果，極易受到氣溫、降雨及南風（焚風）等外在因素干擾。為此，班隊透過農糧署補助的溫網室設施，搭配環控系統、自動噴藥與集雨設備，在一定範圍內有效降低氣候衝擊。戴正一強調，透過科學化與標準化管理、改良嫁接技術、有機肥培與合理用藥，不僅克服極端氣候以穩定採收，其產品更通過產銷履歷驗證，讓來源透明化，成功建立信任。

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農糧署南區分署則表示，建立「韌性農業」是當前政府施政的核心目標，意即在氣候變遷下，提升農業系統抗逆境、減災及快速恢復的能力。農業部透過「調適」與「減緩」策略，投入智慧科技、抗逆境育種並強化溫網室等硬體設施，以確保作物產量穩定。為了兼顧品質，枋山地區農會特別呼籲農民加強疏果，確保留下的每顆芒果都能果型飽滿、碩大。

農糧署南區分署分署長賴明陽（左）訪視智慧農業網室。（南區分署提供）

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