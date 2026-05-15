神岡「大夫第自辦重劃會」13年無實質重劃進度 依法解散

神岡「大夫第自辦重劃會」無實質重劃進度，依法解散。（台中市政府提供）

台中市神岡區「大夫第自辦市地重劃區」2012年10月核准辦理市地重劃迄今超過13年，台中市地政局說，重劃會2018年5月1日停工，至今無實質重劃進度，嚴重影響土地所有權人權益，考量重劃會廢弛重劃業務情節重大，市府今（15）日依《獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法》第18條規定，依法解散重劃區重劃會，維護公共利益及土地所有權人合法權益。

地政局指出，自辦市地重劃制度是透過獎勵民間自行辦理方式，加速都市建設、促進土地有效利用及健全都市發展，神岡區大夫第自辦市地重劃區自2018年5月1日起，暫緩施工迄今已逾8年，重劃會始終無法與不同意參加重劃的土地所有權人取得共識，亦未能提出雙方可接受的具體解決方案，期間市府多次督導並要求重劃會積極協調處理，惟迄今仍未見實質進展。

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地政局指出，考量重劃區內土地持續受自辦市地重劃限制，區內土地所有權人無法自由管理、使用及收益，相關財產權長期受限，已嚴重損及地主權益；為維護土地所有權人權益，市府前已依法命重劃會依《獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法》第18條規定進行重新整理，並限期今年2月13日前召開會員大會完成理、監事改選，但該重劃會包括去年12月30日、今年1月2日召開第3次及第4次理事會，及今年2月6日召開第2次會員大會，均因出席人數未達法定門檻而流會，無法完成整理程序，顯示該重劃會已無法繼續推動重劃業務。

地政局說，市府依法解散該重劃會，以保障區內土地所有權人權益，並避免重劃爭議持續延宕。

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