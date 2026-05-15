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    首頁 > 生活

    勞發署南分署「雙軌訓練」計畫14年協助1800位學生畢業即就業 就業率達96％

    2026/05/15 17:05 記者劉婉君／台南報導
    勞動部雙軌生畢業後，同時擁有畢業證書、結訓證書和專業職能認證，更有職場競爭力。 （記者劉婉君攝）

    勞動部雙軌生畢業後，同時擁有畢業證書、結訓證書和專業職能認證，更有職場競爭力。 （記者劉婉君攝）

    協助青年學子兼顧學業與累積職場實務經驗，勞發署雲嘉南分署自2012年推動「雙軌訓練旗艦計畫」至今協助超過1800名青年學子，就業率高達96%，今天（15日）再為來自2校、31位計畫訓練生舉行結訓典禮，畢業即就業，無縫接軌。

    31名學生分別來自吳鳳科技大學及崑山科技大學的5系所，畢業後將各自進入天衍機械、台北合眾汽車、光洋應材等12家企業，結訓典禮中從企業代表手上接過畢業證書、結訓證書和專業職能認證，象徵開啟職涯新篇章。

    吳鳳科大車輛工程系畢業生黃品睿表示，為減輕家中經濟負擔，高中時即參加建教合作，大學接續雙軌訓練旗艦計畫，累積紮實的專業實務技能，除可邊工作、邊完成學業，勞動部還補助一半的學費，減緩生計壓力，比起其他同儕，雖然少了玩樂的時間，卻提前累積4年的實務經驗，畢業後也獲公司加薪留任，贏在職場起跑點。

    崑山科大機械工程系畢業生郭冠廷說，雙軌計畫每週到學校上課2天、4天到業界接受職場訓練，透過「做中學、學中做」的訓練模式，4年下來除順利拿到畢業證書，更獲公司加薪升任助理工程師。

    勞動部勞發署雲嘉南分署「雙軌訓練旗艦計畫」畢業典禮，共有來自吳鳳科大及崑山科大等2校、5系所31位畢業生參加。（記者劉婉君攝）

    勞動部勞發署雲嘉南分署「雙軌訓練旗艦計畫」畢業典禮，共有來自吳鳳科大及崑山科大等2校、5系所31位畢業生參加。（記者劉婉君攝）

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