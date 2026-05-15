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    首頁 > 生活

    八德交流道大溪聯絡道路 大溪第3座跨河大橋2030年完工

    2026/05/15 16:47 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市議員質詢時關心大溪第三座跨大漢溪大橋進度。（記者謝武雄攝）

    桃園市議員質詢時關心大溪第三座跨大漢溪大橋進度。（記者謝武雄攝）

    八德交流道已於去年第4季取得用地，預計下半年發包動工，交流道位於國道3號約57公里處，增設連絡道銜接八德區豐德路及大溪區大鶯路。市議員李柏坊、陳治文於市政質詢時都很關心聯絡道路興建跨越大漢溪大橋進度；工務局長汪在宙說，市府斥資48億元興建大溪第三座跨大漢溪大橋等工程，預計明年7月開工、2030年底完工。

    汪在宙說，聯絡道規劃拓寬大鶯路，但沿線需要拆除民房過多，實行困難，所以規劃新闢大漢溪左岸道路，起自大鶯路1020巷，往西南方延伸到中庄調整池西南側約500公尺既有水防道路，左岸道路全長2310公尺，到底後，會轉入跨溪大橋連接到大漢溪右岸道路，最後到達台3線信義路，全長1354公尺，左、右路線完工後將形成完整聯絡道路，距離大溪五叉路口僅3公里。

    他說，左岸道路工程目前於用地取得階段，預計明年9月開工、2029年底完工；跨橋主體與銜接台3線道路部分，目前正辦理用地取得與都市計畫變更，預計明年7月開工、2030年底完工，另外，新設計的跨橋採不對稱的斜張橋設計，打造大溪重要新地標。

    汪在宙說，左岸道路公有地占98％、私有地2％，市府已經舉行公聽會聽取地主意見，現正進行細部設計，完成後將上網招標，經費約4.1億元。大漢溪右岸道路連同跨溪大橋初估經費約48億元，未來新建跨溪大橋除了改善大溪交通，也要兼具地標、觀光功能。

    陳治文、李柏坊認為，武嶺橋塞車嚴重，市府規劃興建第三座橋，還可銜接國道3號，讓下八德交流道車流更順暢，縮短老城區民眾通勤時間，建議新橋將汽、機車與行人分流提高安全。

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