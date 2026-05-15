神像開光添景點 嘉縣議員籲規劃王得祿墓園串聯觀光

位於六腳鄉雙涵村的國定古蹟王得祿墓園。（記者林宜樟攝）

清代台籍官員官位最高的太子太保王得祿由嘉義縣新港溪北六興宮雕刻神像，神像日前開光，吸引愛好歷史文化的民眾參觀；縣議員林秀琴表示，民眾走訪六興宮，順遊鄰近有「台灣第一名墓」之稱的國定古蹟王得祿墓園，然而墓園景觀荒蕪，建議縣府加強規劃，串聯與王得祿相關等古蹟、景點推動觀光。

王得祿墓園位於六腳鄉雙涵村，佔地1.29公頃；林秀琴說，王得祿為台灣知名人物，溪北六興宮、王得祿墓園位於新港鄉、六腳鄉及太保市交界，附近有故宮南院、台積電嘉科廠區等，人潮漸增，但墓園廣闊荒蕪，建議縣府加強管理，規劃打造為觀光點。

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縣府民政處長楊健人說，將與文化觀光局討論王得祿墓園推動觀光事宜；嘉義縣文化觀光局表示，王得祿墓園由文化部文資局管理，文觀局協助管理單位王得祿後代祭祀公業法人向文資局提報日常管理維護計畫，辦理除草、垃圾清除與墓園內排水溝淤積物清除、墓園石雕清潔工作，今年經費34.8萬元，文資局補助9成，管理單位自籌1成。

文觀局表示，管理單位有聘請清潔人員進行除草工作，但因墓地勢較低窪，周圍為農田，鄰近農田肥料跟雨水容易集中到墓園，容易生長雜草，文資局及文觀局均會不定期協助巡視，輔導所有人加強維護。

文史工作者、嘉義縣文化基金會董事陳俊哲說，王得祿相關文化點遍佈嘉義，如為風水穴位「絲線吊銅鐘」的王得祿父親王必敬墓園及王氏家廟等，贈獻的匾額如鎮福宮「滄海永奠」、奉天宮「聖慈母德」、保安宮「靈保蒼生」、六興宮「水德增光」、福濟宮「莫能名焉」、配天宮「聖神光化」及嘉義城隍廟「道宏化育」等，王得祿墓園的石像生也有許多傳奇故事，推薦民眾走訪，瞭解王得祿的足跡。

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