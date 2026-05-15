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    首頁 > 生活

    國海院院歌首場發表會 選擇在離島澎湖問世

    2026/05/15 14:20 記者劉禹慶／澎湖報導
    陳明章為國海院，創作院歌青春出帆。（記者劉禹慶攝）

    陳明章為國海院，創作院歌青春出帆。（記者劉禹慶攝）

    海洋委員會國家海洋研究院，對民眾而言非常陌生，陳璋玲就職院長後，邀請台灣民謠大師、歌手、作曲家及音樂製作人陳明章創作《青春出帆》創作院歌，首場發表會今天在澎湖舉行。

    國海院院歌原創者陳明章現身開幕式，並率領國海員員工組成合唱團登台演唱《青春出帆》。旋律揉合南台灣的陽光氣息，傳遞了科研人員對海洋的熱愛與使命感。特展至10月13日，在澎湖生活博物館正式登場，透過插圖風格的視覺語言，結合空間氛圍與多樣互動裝置，打破專業海洋科學與一般民眾之間藩籬，建立澎湖在地文化與國家科研成果深度連結。

    陳璋玲指出，澎湖海域不僅擁有優美的自然景觀，更是國家海洋科研的重要前哨站。選擇從澎湖出發，就是希望透過「研究現場」與「生活現場」的交疊，讓親子家庭、學校師生能以更直觀的方式理解海洋研究如何回應生活需求，並藉此拓展下一代的海洋視野，讓守護海洋的意識自幼萌芽。

    此次特展將國海院各中心的跨領域研究精華，巧妙整合為「海岸生活、認識海洋、進入海洋、回到岸上」4大單元，橫跨海洋文史、科研觀測、水下文資、海洋生態研究及工程研發等多個面向。

    「海海人生，對澎湖起行：國家海洋研究院成果特展」，邀請各界貴賓揭幕。（記者劉禹慶攝）

    「海海人生，對澎湖起行：國家海洋研究院成果特展」，邀請各界貴賓揭幕。（記者劉禹慶攝）

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