基隆-石垣島渡輪5/28啟航 5/15開賣最低單程2000元

Klook即日起開賣基隆石垣島渡輪。（KLOOK提供）

基隆直航石垣島的全新「八重山丸渡輪」，預計於5月28日啟航。線上旅遊平台「Klook」今天（15日）宣布，作為獨家販售的線上旅遊平台，即日起正式開賣。

Klook表示，迎接全新航線開通，Klook也推出石垣島租車6月30日前7折起優惠，及基隆港來回專車接駁。此外，更精選石垣島5大必訪行程，協助旅客一次搞定渡輪船票、租車接駁與當地體驗。更多詳情可至官方網站查詢。

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「八重山丸渡輪」5至6月期間每週四晚間自基隆出發，7月到8月則加開為每週二、四固定航班。航線採「夜間出發、清晨抵達」設計，單程航程約7至8小時，旅客可在船上休息住宿一晚，醒來就抵達石垣島。

渡輪依艙房類型共分為8種定價，最低為單程2800元（未稅）的標準房，最高則是每人1萬500元（未稅）的雙人皇家套房，全船限量僅2間。5月至6月期間也推出限時優惠票價，最低單程2000元（未稅）起。

此外，搭乘「八重山丸」船上設施包含餐廳、咖啡廳、卡拉OK室與日式澡堂，為皇家套房與豪華套房旅客準備的VIP貴賓室，更有便利商店與免稅店可盡情選購。

除了渡輪船票，即日起至6月30日前，Klook也提供石垣島租車7折起優惠，並享有全中文介面、LINE Pay等多元付款方式。多家租車公司現場提供中文服務，加上租車前免費取消方案與Klook會員積分回饋，讓行程規劃更有彈性。

Klook精選石垣島5大經典必玩行程，通通都能在Klook一次搞定。第一是藍洞與夢幻島浮潛體驗：探索石垣島最熱門的浮潛秘境「藍洞」和絕美無人島「夢幻島」，透過浮潛，近距離欣賞五彩斑斕的珊瑚礁、海龜和熱帶魚群。行程中導遊將指導浮潛技巧、協助拍出美麗海底照片。

第二是SUP或獨木舟悠閒之旅，不論想要在石垣島最具代表性的風景名勝「川平灣」體驗SUP立槳，或是於夕陽餘暉中划著獨木舟欣賞夕陽染紅天空與海面的絕美景色，都能在Klook上選擇。行程提供往返接駁、專業導遊全程陪同、照片紀錄。

第三是藍珊瑚玻璃船海底探索：即使不會游泳，也能輕鬆欣賞石垣島美麗海底景觀，搭乘玻璃船穿越清澈海水，於舒適的冷氣船艙遊覽石垣島川平灣，感受世界級的海景魅力。

第四是夜間星空叢林夜遊，夜晚的石垣島別有一番魅力，擁有滿天星斗交織的夢幻景象。專業導遊帶領旅客探索日本首個「星空保護區」，並觀察夜行性動物了解島嶼生態奧秘。

第五是八重山姬螢發光秀，3月至6月限定，於黃昏時分走進八重山姬螢的棲息地，觀賞微光閃爍的螢火蟲點亮夜晚的森林，專業導覽員解說螢火蟲生態與保護知識。

Klook即日起開賣基隆石垣島渡輪。（KLOOK提供）

Klook即日起開賣基隆石垣島渡輪。（KLOOK提供）

Klook即日起開賣基隆石垣島渡輪。（KLOOK提供）

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