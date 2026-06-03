被問驅逐紐時記者...... 中共戰狼當機20秒 中國網友狂酸

外媒近日相繼報導，中國「驅逐」紐時駐北京記者王月眉。中國外交部發言人林劍近日被外媒發問此事時一度當場當機、還低批狂翻資料，之後才批紐時嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，引發中國網友對此留言狂酸。（歐新社）

外媒近日相繼報導，中國因不滿《紐約時報》去年12月透過視訊專訪賴清德，在今年2月「驅逐」紐時駐北京記者王月眉（Vivian Wang）。中國外交部發言人林劍近日被外媒發問此事時一度當場當機、還低頭狂翻資料，之後才稱紐時嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，中國網友對此留言狂酸「《紐約時報》在哪個網站看啊，我沒聽說過」。

中國近日因不滿《紐約時報》專訪我國總統賴清德，驅逐該報駐北京記者王月眉，但該次專訪王月眉並未參與，後續美國政府也撤銷一名在美國為中國國家通訊社新華社工作的中國公民簽證。紐時對此則呼籲讓王月眉恢復在中國的記者憑證，並敦促美中兩國政府「扭轉這種記者採訪權限惡化的局勢」。

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林劍1日在記者會上被外媒詢問此事，竟當場當機，只見他低頭狂翻手中的資料，直到停頓20幾秒後，才反批《紐約時報》向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，並稱紐時應糾正錯誤，而不是不知悔改一意孤行。

此事曝光後也引發中國網友熱議，根據長期分享中國資訊的X帳號「李老師不是你老師」分享，中國網友紛紛在媒體報導下方留言諷刺「把我送過去，我幫你說去」、「紐約時報在哪個網站看的啊，我沒聽說過」、「這屆網友不好帶啊」、「自己GOOGLE一下紐時」、「下一個問題，GOOGLE是什麼？」、「必須抵制，不讓紐時在國內發行XD」。

雖然後續相關留言已遭到刪除，留言權限也被改為「僅允許互關好友評論」，但在「李老師不是你老師」的貼文下方仍可看到中國網友質疑「騙不過了就禁言真話」、「怕被罵就直說嘛藏著掖著真沒勁」、「批評紐約時報違反一個中國原則，結果把自己評論區也『一個中國』了，鎖得真徹底」、「你們官媒互相關注互相評論得了，別讓老百姓說又刪了」、「建議下次直接把留言區換成『僅限小粉紅互關』」、「紐約時報看了都得笑出聲：我們只是報導，你們卻怕成這樣？」

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