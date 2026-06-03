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    首頁 > 政治

    武陵高中學生會連署要求道歉 詹江村：歡迎提告！

    2026/06/03 08:16 即時新聞／綜合報導
    武陵高中學生會昨公告，表示今日將連署要求詹江村道歉，對此詹江村回應：「武陵學生若覺得我損害貴校名譽，歡迎向我提起民事訴訟。」（資料照）

    武陵高中學生會昨公告，表示今日將連署要求詹江村道歉，對此詹江村回應：「武陵學生若覺得我損害貴校名譽，歡迎向我提起民事訴訟。」（資料照）

    桃園市長張善政出席武陵高中畢典、被學生譏諷「新店市長」，國民黨桃市議員詹江村PO文斥責學生「沒教養」、「教育失敗」，導致藍營支持者跑去肉搜學生，引發一連串爭議。武陵高中學生會昨（2日）發布公告，表示今日將連署要求詹江村道歉，對此詹江村回應：「武陵學生若覺得我損害貴校名譽，歡迎向我提起民事訴訟。」

    武陵高中學生會昨公告提及，今日將發放連署書，請求校方重視校務問題，以及請求議員對波及的校內外學生以及校方道歉。不過詹江村昨晚發文表示，武陵學生代表們連署要求他必須向學生道歉，但是他不會道歉，學生以嗆貴賓來展現校風的自由，在他看來是全國教育的問題，他並沒有詆毀武陵也無意詆毀，即使同黨同志切割且無人相挺，他也不會後悔譴責學生的行為。

    詹江村列出時序，表示學校邀請貴賓至校，學生嗆貴賓並嘲笑錄影，把影片放在社群揶揄，他僅擷取影片畫面評論此行為學校家庭教育失敗，並沒有說是哪一個學校，也沒有說是哪一個學生，更沒有所謂的肉搜，後來是學生自己來訊息道歉，他並沒有要求學生道歉，也沒有資格要求學生道歉，僅是對此行為評論。

    詹江村提到，是學生媽媽打電話到服務處對辦公室助理「瘋狂輸出」，說孩子只有18歲、是身心障礙，因此他刪除貼文並說明刪文原因，他不知道貼文學生姓名也不知道學生長相，更沒有肉搜學生，僅是說明刪文原因而已。

    詹江村強調：「武陵學生若覺得我損害貴校名譽，歡迎向我提起民事訴訟，我不後悔我對學生行為的評論。」隨後更直言：「輿論浪潮不會改變我的想法，縱然千夫所指、縱然眾叛親離。我是瘋豹、我是獨孤求告、我是村長詹江村。」

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