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    首頁 > 生活

    台62延伸萬里說明會 地方要求加強水土保持、減少生態影響

    2026/05/15 14:16 記者盧賢秀／基隆報導
    台62里瑞快速道路出口的基金二路常壅塞。（資料照）

    台62里瑞快速道路出口的基金二路常壅塞。（資料照）

    為改善基金二路往新北市萬里間的壅塞，交通部公路局規劃台62東西向快速道路萬里瑞濱線延伸到萬里、金山，優先施做台62線至萬里段，交通部公路局今天在基隆大武崙工業區召開綜合規劃地方說明會，由於工程都在山區，立委王正旭及市議員要求加強水土保持、減少對生態的影響。

    台62萬瑞快速道路延伸到金山，全線12.1公里，優先施做台62線瑪東系統交流道到萬里區景美路，全長4.84公里，後續再保留延伸至金山，目前正辦理綜合規劃與環評作業。

    市議員吳驊珈說，近年大武崙地區交通壅塞，這項計劃從立委蔡適應到立委王正旭任內，地方人士非常關注，整個工程都在大武崙和瑪陵坑的山區進行，她要求務必做好廢棄物的追蹤，加強邊坡安全與水土保持工程。

    立委王正旭基隆服務處副主任潘俊宏提到，近年的強降雨讓道路工程的排水，成為地方的災害，他希望工程的規劃單位要仔細評估，未來排入瑪陵坑溪、瑪鋉溪的水量，減少影響生態及地方區域排水。

    交通部公路局北區新建工程分局表示，地方人士和民意代表的意見，他們都會詳細評估規劃。

    交通部公路局今天在大武崙工業區舉辦台62線延伸萬里優先路段說明會。（王正旭服務處提供）

    交通部公路局今天在大武崙工業區舉辦台62線延伸萬里優先路段說明會。（王正旭服務處提供）

    台62線延伸到萬里金山的路線。（王正旭服務處提供）

    台62線延伸到萬里金山的路線。（王正旭服務處提供）

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