天光雜貨店「盛夏購物節」開張了 提供六大主題、40款商品

天光雜貨店打造兼具客家文化深度與市場動能的夏季消費場景，消費者可線上選購客家選物，或走進實體店鋪體驗客式生活美學。（客家事務局提供）

桃園市「天光雜貨店」即日起至6月30日，推出「盛夏購物節－夏日正好買」活動，集結16家品牌、近40款商品，以策展思維進行六大主題選品，將客家文化打造兼具文化深度與消費動能的夏季生活場景，強化品牌識別與市場滲透力，相關資訊可至桃園客家文化基金會官網（https://www.hakka.tycg.gov.tw/）或天光雜貨店粉絲專頁（https://www.facebook.com/62grocerystore）查詢。

「盛夏購物節」六大主題，其中「在地風味」以客家飲食文化為基礎，串聯小農與食品加工產業，從手工麵線、醬料到肉製品，展現地方產業鏈的整合成果；「輕享時光」則結合零食與創意商品，拓展客家選物市場；「沁涼一夏」聚焦夏季飲品市場，以蜂蜜與天然飲品切入。

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「慢活茶香」則以客家茶文化為核心，呼應現代養生、慢生活的生活型態；此外「端午特選」結合節慶經濟，將文化意象轉化為送禮商品；「生活選物」則進一步將文化轉譯至居家生活領域，透過香氛、手工皂與陶藝器皿等產品，拓展客家文化的應用範疇。

客家事務局表示，「盛夏購物節」涵蓋食品、農產加工、茶產業及生活工藝等多元領域，展現客家產業的豐富樣貌與跨域整合成果，消費者可透過線上平台選購各式客家選物商品，也可前往實體店鋪感受客式居家生活與客家滋味小旅行，形成具有規模與辨識度的客家選物品牌群。

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