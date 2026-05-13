鼠類偵防師工作量增 壓力過大？環保局解釋人力配置與工作項目

台北市環保局今（13）召開鼠類偵防服務啟動記者會。（記者蔡愷恆攝）

台北市長蔣萬安日前推出「鼠類偵防師」服務，由於環保局消毒班僅80餘人，外界質疑是否會有工作量過大問題。台北市環保局今（13）召開鼠類偵防服務啟動記者會，環保局長徐世勲說明，偵防師將來會有一至二位助理，由現有清潔隊員調度；總共將會有百名以上成員。

台北市15日將正式啟動「社區鼠類偵防服務」，由具備病媒防治業專業技術人員證照且長年走在第一線的環保局消毒班夥伴擔任「鼠類偵防師」，打造專業團隊走入社區，透過實地的環境健檢，協助民眾找出鼠類防治的漏洞及環境管理死角，提供客製化的防治建議。

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徐世勲表示，目前偵防師團隊有86位，分布於12行政區，受理時將會採取一位偵防師搭配一至二位助理方式，助理將從現有清潔隊員調度。他強調，鼠類防治本來就是消毒班工作，同仁也都有「病媒防治專業技術人員證照」。

徐世勲說，將會優先以「社區」或「整棟大樓」為單位申辦，透過社區申請也能同時進行環境衛教；他提到，若能從私領域住家解決問題，反而能減輕未來公共環境清消負擔。

里長胡家瑒以自身經歷分享，認為第一線確實有需求，由於里內有許多老舊房屋，在大都更時期，拆屋動土確實會有老鼠大搬家問題。他也說，他是鼠類偵防服務的實質受益者，由於區域活動中心曾有鼠跡，他卻不知道老鼠從何而來，但現在偵防師就能協助診斷。胡家瑒說，大家重視鼠患，就能將環境變得更好，同時呼籲北市與全國要注重拆屋鼠患防治問題，也建議導入熱區地圖等。

消毒班班長、鼠類偵防師高健富表示，將會先訪問民眾，在何處、何時發現老鼠，並尋找老鼠出現蹤跡，如鼠糞、鼠跡及老鼠咬痕等，並說明針對家戶中門縫、廚餘桶或大量雜物堆積等可能問題提供解方，或請民眾加裝紗窗、鼠籠等防治措施。

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