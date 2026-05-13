阿里山林鐵建置光纖施工台車撞伐木台車 主動通報運安會

伐木廠商台車受損。（林鐵及文資處提供）

阿里山林業鐵路正施工建置光纖，一台載光纖建置工程人員的台車，5月12日下午近6點許，在阿里山林鐵本線38.8公里處，煞車不及撞到林鐵處危木伐除廠商工作台車，造成伐木廠商台車受損，所幸無人員受傷。因事故發生在林鐵本線上，阿里山林鐵及文資處為求謹慎，依規主動通報國家運輸安全調查委員會、鐵道局、林業及自然保育署。

林鐵及文資處表示，5月12日光纖廠商在阿里山林鐵交力坪路段施工，工作人員駕駛台車在當天下午5點55分，行經本線38.8公里處，煞車不及碰撞危木伐除廠商工作台車，所幸該台車上面的人員立即跳車，沒有人員受傷，也未造成路線受損及列車營運。

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為維護林鐵行車及臨軌作業安全，列車進入車站前，與下一個車站間，路線上的施工廠商必須立即暫停施工，完成路線淨空；阿里山林鐵2024年7月全線通車後班次增加，且沿線腹地有限，廠商白天需配合列車營運而縮短施工時間，下午5點後採取夜間施工以方便工程進行，林鐵處初步調查，2家廠商都有依照規定向交力坪車站申請夜間於路線施工，將會儘速召開安全工作小組會議，詳細檢討事件發生原因及相關疏失責任，精進管理措施、防範類似情形再發生。

伐木廠商台車受損。（林鐵及文資處提供）

光纖廠商工作台車未受損。（林鐵及文資處提供）

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