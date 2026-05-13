病假新制懶人包！國際請病假日登場 老闆神回一句話笑翻網

今天5月13日是國際請病假日，示意圖。（歐新社）

今天（5月13日）為「國際請病假日」（International Sick Leave Day），在社群平台掀起討論熱潮。不少上班族藉此呼籲正視過勞與身心健康問題。今年適逢台灣病假新制上路，更讓相關話題受到關注。根據勞動部規定，自今年1月1日起，勞工一年內請普通傷病假未超過10日，雇主不得因此給予扣薪、降職、打差考績等「不利處分」，違者最高可罰100萬元。

「國際請病假日」最早由香港藝術團體「C&G Artpartment」於2008年發起，源自藝術家阿甘（Gum Cheng）與妻子張嘉莉（Clara Cheung）策畫的觀念藝術展覽，主張在高壓工作環境下，人們應適時停下腳步休息，而非帶病硬撐上班。

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在Threads上，也有大批網友響應。有人分享與老闆的幽默對話，詢問「明天是國際請病假日，可以請假嗎？」卻被老闆神回「你有病嗎？」意外掀起討論，不少人更戲稱這天是「合理裝病日」。

事實上，過去台灣職場長期存在「不敢請病假」文化，去年更發生航空公司空服員抱病執勤後不幸猝逝案例。因此，勞動部研修的《勞工請假規則》新增病假保護機制，強化勞工健康權，並於今年1月1日正式上路。

本報整理勞工請病假權益新制Q&A

Q1：為保障勞工健康權，勞工請病假權益新制修正什麼？何時開始施行？

答：自115年1月1日起，勞工一年內請普通傷病假未超過 10日，雇主不得因此為不利處分。若雇主違反規定，經地方勞工行政主管機關認定屬實，將依《勞基法》處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。

考量勞工舉證困難，課予雇主於勞工釋明遭受不利處分之事實後，應負舉證責任。雇主考核時應以勞工之工作能力、工作態度及實際績效等綜合考量，不得僅以請普通傷病假日數作為考量。勞工請普通傷病假，其全勤獎金之扣發，應按請普通傷病假日數依比例計算。

Q2：請假時間單位可以小時或半日計算嗎？

答：可以。 雖然《勞動基準法》所規範的假別（婚、喪、事、病假）是以「日」為單位，但勞雇雙方可協商以小時或半日為請假單位。只要整年加總時數未超過10日，皆在法律保護範圍內。

Q3：何謂「不利之處分」？包含哪些項目？

答：指雇主對請病假的勞工給予差別對待。包含但不限於：解僱、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有之權益（如優惠福利、排班權），以及降低年度考績等。若勞工釋明遭受不利對待，雇主須負舉證責任，證明該處分具備與病假無關之合理性。

Q4：勞工1年內請普通傷病假「未超過」10日，雇主不得因勞工請普通傷病假而為不利之處分，如果雇主不遵守，勞工應如何保障自身權益？

答：可向地方勞工行政主管機關提出申訴；當勞工於釋明不利處分之事實後，雇主應就其行為或處分具合理性，負舉證責任。倘雇主無法舉證該不利之處分與請病假無涉，經地方勞工行政主管機關認定屬實，雇主將違反《勞動基準法》第43條規定，可依同法第79條處新臺幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。

Q5：若1年內請普通傷病假「超過」10日，權益是否就不受保護？

答：即便超過10日，雇主在進行考核時，仍應以勞工之工作能力與績效綜合考量，不得僅以請假日數作為考評唯一依據。勞工若認處分不公，仍可透過勞資爭議調解或訴訟爭取權益。

Q6：生理假或安胎假，會算在10天的額度裡嗎？

答：不會。生理假、安胎假是屬於《性別平等工作法》的保障，不會占用這10天的病假保護額度。

Q7：勞工不論請幾天病假，是否每日都要附上請假證明文件？

答：根據《勞工請假規則》第10條，勞工辦理請假手續時，雇主得要求提出證明。合法醫療機構之醫師證明書、門診收據、藥單等足以證明就醫事實之文件，均得作為請假依據。

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