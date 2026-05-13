輪椅體驗、適應體育上場 南市校園實踐共融教育

大橋國小設計「輪椅體驗」活動。（南市教育局提供）

為落實《身心障礙者權利公約》（CRPD）精神並推動融合教育，南市今年啟動公約實施計畫，補助23所學校結合校慶運動會及園遊會，透過創意設計與多元參與形式，將「共融」、「平等」與「尊重差異」的理念帶入校園日常，預計吸引超過2000名師生參與，讓學習不再侷限於課堂。

各校在活動規劃上導入「合理調整」與「通用設計」概念，讓不同需求的學生都能自在參與。玉井國中規劃「師生適應體育體驗」，讓學生親身感受不同身體條件下的運動方式；大橋國小則設置「輪椅體驗」關卡，引導學生理解行動不便者在日常生活中的挑戰，進一步培養同理心。

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園遊會部分同樣別具巧思，各校攤位結合CRPD理念，設計兼具趣味與教育意義的互動內容，大橋國小的認識CRPD親子創意著色、正新國小辦理的視障需求介紹等活動，讓參與者在遊戲過程中理解不同族群的生活情境。

不少參與學生分享，透過實際體驗，才真正理解身心障礙者在生活中面對的困難，也學會從不同角度看待他人；有學生表示，過去未曾注意的細節，如無障礙空間或協助方式，現在都變得更有感。家長則普遍認為，寓教於樂的活動，有助於孩子建立尊重差異與關懷他人的價值觀，對品格教育具有正面意義。

玉井國中規劃師生適應體育體驗。（南市教育局提供）

南市開元國小將身心障礙者權利公約精神融入活動。（南市教育局提供）

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