賴總統國中老師 邀請他守護橋頭糖廠森林

環團搶救橋頭糖廠百頃森林，指樹林將遭道路切斷並變更為建地。（圖由森林城市協會提供）

賴清德總統宣示推動「國家級都市林」以因應氣候變遷、落實淨零轉型，他就讀萬里國中時的老師錢晶瑩，特別錄製影片，請總統守護橋頭糖廠森林。

51個民間團體於4月底在總統府前集結，呼籲搶救橋頭糖廠百頃森林，逾4000人連署，盼將180公頃的糖廠螢火蟲森林納入「國家級都市林計畫」保留，為台灣留下第1座「國家級螢火蟲都市林」。

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森林城市協會理事長莊傑任今天進一步表示，當賴清德總統在今年宣示要推動「國家級都市林」，內政部主管的高雄新市鎮計畫，卻與賴總統意志相違，正在準備摧毀「橋頭糖廠百頃森林」，把台糖的森林農地，變成建地。

他說，橋頭糖廠是台灣最重要的百年工業遺址，是科技S廊道的核心綠地，這裡也是賴總統就讀萬里國中時的老師朱朝基、錢晶瑩，一生守護的森林。居住在糖廠50年的錢晶瑩老師，透過影片，邀請賴總統到糖廠森林走走，一同體驗森林之美，守護糖廠百頃森林。

環團指出，1992年威權時代核定的高雄新市鎮計畫，規劃之初即罔顧地方發展脈絡，不僅造成政府財政負擔，更背離30年來的發展趨勢，面對少子化、周邊尚有可住20萬人以上的建地閒置，看不出變更建地的必要性，保留森林公園，不只有利觀光，更對周邊都會發展提供誘因。

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