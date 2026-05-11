嘉義陽光扶輪社捐助朴子國中 啟動培力計畫助學子探索自我

嘉義陽光扶輪社支持朴子國中輔導室培力計畫，實際參與越南文化課程。（朴子國中提供）

嘉義陽光扶輪社長期關懷教育，投入公益，捐款支持嘉義縣立朴子國中輔導室「青少年生活情境學習之家庭素養培力計畫」課程，讓近200位學生有更多探索世界與認識自我的機會；日前進行「餐桌上的文化—越南家庭生活」課程，學生透過製作越南春捲，瞭解不同的飲食文化，前來參與的陽光扶輪社社員等也見證孩子的學習成果。

嘉義陽光扶輪社創社社長黃麗貞、秘書陳麗滿、朴子國中家長會長賴俊安及友酵農場負責人許正寶等參與特色課程，朴子國中校長黃雪惠頒贈感謝狀，感謝嘉義陽光扶輪社長期關懷教育、陪伴孩子成長，讓孩子有機會認識不同文化與多元價值。

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朴子國中輔導室為提升學生社會情緒學習（SEL）能力，拓展學生對家庭、人際與多元文化的理解，推動培力計畫，專任輔導教師陳品彤尋求資源，獲得嘉義陽光扶輪社支持捐助課程經費，讓計畫得以順利推動，8次多元主題課程包含情緒教育、性別教育、多元文化教育與職人探索等內容，希望透過貼近日常生活的情境，引導學生學習情緒表達、人際溝通與尊重差異。

越南飲食文化課程邀請嘉義縣鄉村永續發展協會榮譽理事長吳淑芳及新住民講師余金凰，帶領孩子認識越南文化，親手製作越南春捲，學生備料、包捲到品嚐，感受到不同文化的魅力。

黃麗貞表示，學校透過多元課程引導孩子建立正確社會觀、學習人際互動，從家庭與社區連結中培養生活能力與同理心，提升競爭力，肯定學校團隊用心付出，願意支持有意義的教育課程。

參與的學生說，第一次做越南春捲，發現每個國家的文化都很有特色，讓自己更願意去認識不同的人，也有學生說，透過講師分享生命故事，讓自己重新思考陪伴的重要性，「原來一句關心的話，就可能帶給別人很大的力量。」

朴子國中學生學習越南飲食文化，製作越南春捲。（朴子國中提供）

嘉義陽光扶輪社支持朴子國中課程經費，校方非常感謝。（朴子國中提供）

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