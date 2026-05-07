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    首頁 > 生活

    台鐵又出狀況！台東樹倒壓斷電車線 啟動接駁難擋乘客爆氣

    2026/05/07 13:29 記者劉人瑋／台東報導
    台鐵維修人員鋸樹、搶修被壓毀線路。（民眾提供）

    台鐵維修人員鋸樹、搶修被壓毀線路。（民眾提供）

    台鐵又出狀況了！台東縣山里站到鹿野站間因樹木倒塌造成電車線故障，台鐵啟動接駁，乘客在台東火車站改搭接駁車動線大亂，還有乘客到火車站才得知、傻眼，門口等車人潮滿滿、抱怨連連，預估搶修4小時。不少民眾不滿的不是因樹倒，而是「直到發車前一分鐘才被告知」、「沒把握立即修好，至少讓乘客有時間可以應對」，「接駁車數量無法同時容納那麼多人，還是要等很久」，行程因此被擔誤。

    今日10時41分台鐵接獲通報山里到鹿野間因路樹傾倒，導致電車線故障，目前路線暫時不通，台鐵即刻成立一級緊急應變小組及運轉整理小組，啟動台東往返關山間啟動公路接駁，並緊急指派電力單位至現場全力搶修，台鐵表示，造成旅客不便，深致歉忱。

    台東一位搭乘417車次要前往關山的小姐很無奈的說，「這也不是什麼新聞了，每次都這樣」，從早上11時上車，11時45分左右被通知下車轉接駁車，「預計下午1時到關山」，這趟路走了2小時才到「我換個角度看台東也很美」她是苦笑的說著。

    來自桃園的姚女士本要搭車北返，她說，雖樹木倒塌不能全怪台鐵，但要改搭接駁車、人又那麼多，不知何時自己才能上車，乾脆返回市區搭飛機較快。正要搭火車前往花蓮的鄭先生，一到車站卻見大批排隊搭接駁車人潮，他則說「感覺還好，但算是很真實的體驗」。

    本要回台北的林先生說，真的很傻眼，直到最後一分鐘才被台鐵通知班車無法行駛，「有問題也不早講」，後面行程整個打亂，接駁車都等超過半小時。要去羅東的陳先生說，還好自己後續沒有行程，但其他人肯定被擔誤得更嚴重。

    改搭上接駁車的乘客算是較幸運一批，仍有大批民眾等待。（民眾提供）

    改搭上接駁車的乘客算是較幸運一批，仍有大批民眾等待。（民眾提供）

    樹倒壓電線，造成班車無法通行。（民眾提供）

    樹倒壓電線，造成班車無法通行。（民眾提供）

    樹倒壓電線，造成班車無法通行。（民眾提供）

    樹倒壓電線，造成班車無法通行。（民眾提供）

    台鐵維修人員鋸樹、搶修被壓毀線路。（民眾提供）

    台鐵維修人員鋸樹、搶修被壓毀線路。（民眾提供）

    全部班次停止行駛。（民眾提供）

    全部班次停止行駛。（民眾提供）

    改搭上接駁車的乘客算是較幸運一批，仍有大批民眾等待。（民眾提供）

    改搭上接駁車的乘客算是較幸運一批，仍有大批民眾等待。（民眾提供）

    大批乘客等接駁車。（民眾提供）

    大批乘客等接駁車。（民眾提供）

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