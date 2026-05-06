獨家》管中閔聯名推薦選中研院士 吳安妮「這原因」出局

中研院將於今年7月舉辦每2年一次的院士會議，同時選出新科院士名單，被院士管中閔、段錦泉推薦的政大會計系講座教授吳安妮，因未能通過人文組分組審查而確定出局。（資料照）

中研院將於今年7月舉辦每2年一次的院士會議，同時選出新科院士名單，被院士管中閔、段錦泉推薦的政大會計系講座教授吳安妮，傳出邀請段錦泉參加學術活動引發爭議，最終因未能通過人文組分組審查而確定出局。對此，政大校方表示，經調查相關活動均符合規定。

中央研究院院士候選人產生採取「提名制」，而非自行報名。依據「中央研究院組織法」與「中央研究院院士選舉辦法」，人選必須經各大學、各著有成績之專門學會、研究機關機構或院士、評議員5人以上之提名。提名後經分組院士討論及假投票，再送交評議會分組審查；分組審查後，由評議員會議投票，過半數通過正式候選人。候選人將於7月院士會議中，由現任院士投票選出新任院士。

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長期深耕管理會計與ESG領域的政大會計系講座教授吳安妮，是美國喬治華盛頓大學會計學博士，以研發「平衡計分卡（BSC）與作業價值管理系統（AVM）」在學術界與實務界享有盛名。除在國內獲獎無數，還先後拿下美國會計學會（AAA）之國際會計領域「傑出國際會計教育家獎」、管理會計領域「管理會計終生貢獻獎」、「傑出會計教育家獎」等殊榮。

不過據知情中研院士指出，台大前校長管中閔、中研院院士段錦泉等人推薦吳安妮參加7月中研院院士選舉，但中研院接獲檢舉函，指吳安妮去年籌辦學術活動時，邀請院士段錦泉與會，其中僅有一場實體演講，其餘都採視訊演講，最後卻給了段25萬元酬勞，段後續推薦她選舉下一屆院士，引發質疑。

後續中研院向政大了解此事，校方經調查後稱未違反相關規定。面對爭議，雖吳安妮則透過校方回應，相關內容已向調查小組完整陳述。不過，4月25日評議會審查院士候選人，中研院方報告接獲檢舉及後續查證經過，人文組分組審查時，吳安妮未獲半數通過，最後未送評議會投票。

學術活動邀請院士被檢舉 政大：經查符合規定

政大校長李蔡彥進一步說明，接到外部機構關心此事後，校方秉嚴正態度處理，由副校長邀集包括會計、秘書等多個單位組成調查小組，了解整個過程，並請當事人到現場說明。由於相關活動邀請、流程、費用支應等，事前都經過學校同意，經查是完全符合學校規定，無發現任何不合理情況，後續也已將結果回覆外部機構。

中研院回應，關於院士選舉的討論內容，均為保密事項，不對外公開。

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