暗夜王者黃魚鴞寶寶超萌，雪霸廣邀全民「命名」。（雪霸處提供）

雪霸國家公園管理處（以下稱雪霸處）觀測人員今年4月初，在七家灣溪畔成功記錄到珍貴保育類猛禽「黃魚鴞」的育雛畫面，為了讓國人共同見證這段難得的生命歷程，雪霸處不僅首度推出 24 小時全天候即時直播，更於今（5）日正式發起「暗夜王者誕生記」命名活動，邀請全民為2隻可愛的黃魚鴞寶寶取名。

黃魚鴞是台灣唯一棲息於溪流環境的貓頭鷹，對棲地品質要求極高，被譽為溪流生態系的「暗夜王者」，雪霸處表示，這次在武陵地區發現育雛，象徵當地溪流環境健康穩定。目前兩隻幼鳥暫稱為「大寶」與「小寶」，透過直播鏡頭，民眾可以近距離觀察親鳥餵食及幼鳥成長的珍貴瞬間。

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本次命名活動將分三階段展開，第一階段自即日起至5月9日下午4點，民眾可至雪霸國家公園官方臉書留言提供成對名字及命名理念；緊接著第二階段將於5月10日由雪霸處與屏科大洪孝宇老師共同遴選出5組入選方案；最後第三階段則在5月11日至14日開放全民票選，獲得票數最高者將正式成為黃魚鴞寶寶的名字。

為了獎勵參與，入選前5組的命名者將獲得黃魚鴞主題精美禮品，參與最終票選並投給獲選名稱的民眾，還有機會抽中限量宣導品，共計40個名額，得獎名單預計於5月15日公布。雪霸處誠摯邀請大眾透過直播與命名活動，一同見證這場山林裡的生命奇蹟。

暗夜王者黃魚鴞寶寶超萌，雪霸廣邀全民「命名」。（雪霸處提供）

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