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    首頁 > 生活

    劉和然走訪土城三元宮、新莊保元宮 祈求神明庇佑市民安康

    2026/05/02 14:29 記者翁聿煌／新北報導
    新北市副市長劉和然（中左）為土城三元宮媽祖大轎扶轎起駕。（記者翁聿煌攝）

    新北市副市長劉和然（中左）為土城三元宮媽祖大轎扶轎起駕。（記者翁聿煌攝）

    新北市土城三元宮於天上聖母聖誕千秋前夕舉辦遶境祈福活動，新北市副市長劉和然2日前往三元宮參香祈福，祈求市政昌隆、合境平安，並為媽祖大轎扶轎起駕，為一年一度的在地盛會拉開序幕，劉和然中午也參加新莊保元宮建醮開鑼，感謝池府王爺及中壇元帥保庇國泰民安。

    劉和然表示，三元宮每年舉辦的迎媽祖遶境活動，已成為地方上一年一度的重要盛事。他感謝三元宮平時為善不落人後，熱心推動地方公益慈善志業與弘揚優良傳統宗教民俗，對地方的耕耘及服務有目共睹，無論是對轄內公共建設發展、居民生活品質提升均不遺餘力，期待三元宮持續成為宗教關懷與社會福利的重要據點。

    民政局表示，三元宮主祀三官大帝，寺廟香火鼎盛、神威顯赫，是土城在地重要資產及信仰中心，每年三元宮媽祖聖駕都吸引大批信眾參拜祈福，劉和然隨後也出席新莊保元宮首醮醮慶「保元大囍開鑼」開幕儀式，祝賀建宮250週年，精彩的系列活動包括祈安遶境（國曆6月27-28日）；愛在茄苳腳音樂會（國曆9月25日）；豎立燈篙（國曆10月29日）；醮壇親子文化活動（國曆10月31日）；醮壇傳統戲曲文化活動（國曆11月1日），劉和然預祝三朝祈安建醮大典（國曆11月5日至11月7日）圓滿順利。

    新北市副市長劉和然（右）與議長蔣根煌一起為保元大囍活動開鑼。（記者翁聿煌攝）

    新北市副市長劉和然（右）與議長蔣根煌一起為保元大囍活動開鑼。（記者翁聿煌攝）

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