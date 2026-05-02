走路就是學習！ 台南自學青少年9天壯遊山海圳

擔任值星的林宥妡分享過程中如何分工互助應變。（記者王姝琇攝）

台南社大台江分校舉辦「走路就是學習」山海圳國家綠道系列講座，力邀3位自學青少年分享實際自行規劃9天壯遊山海圳的探索經驗，鼓勵更多的親師生，一起走進山海圳國家綠道，體驗台灣多樣性文化及生態之美。

社大台江分校執行長吳茂成表示，第172回廟口文化沙龍邀許為典、林宥妡、張棠閎分享，他們與10幾位同學壯遊山海圳國家綠道的自學故事；去年開始協助學子規劃壯遊山海圳遊程，接著這群自學青少年，就展開資料搜集、試走練習、規劃專題探索主題，今年3月正式從玉山出發，以9天時間走回到山海圳起點台江四草湖，沿途進行專題學習探索等採訪紀錄。

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林宥妡指出，此次擔任值星從中體驗如何分工互助應變，及主動溝通的寶貴經驗，更實際認識到山海圳的歷史文化脈絡。許為典也分享，小六時就曾從台江騎單車到烏山頭水庫，此次與同儕走過山海圳，體驗到注意周遭環境的重要，很開心。

吳茂成說，今年適逢台江水日、民間倡議國家綠道20年，「走路就是學習」山海圳國家綠道系列講座，5月另邀江秀真老師指導台江親師生登山的經驗，6月規劃第5回台江流域學習故事展，以講座、故事展做分享，鼓勵更多親師生走入山海圳。

自學青少年分享實際自行規劃9天壯遊山海圳的探索經驗。（記者王姝琇攝）

自學青少年分享實際自行規劃9天壯遊山海圳的探索經驗。（記者王姝琇攝）

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