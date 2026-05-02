台南學甲西瓜節行銷產業觀光 郭茂永以36台斤大西瓜勇奪學甲西瓜王

2026學甲西瓜節展售西瓜，大又水，學甲區長張明寶（右一）稱讚瓜農種瓜功夫了得。（記者楊金城攝）

2026學甲西瓜節今天（2日）在華宗公園登場，瓜農郭茂永以1顆果重36.12台斤、甜度11.45的大西瓜，憑藉優異外觀與肉質，在西瓜評鑑中勇奪今年度「學甲西瓜王」，會場並有低於市價的西瓜展售會，瓜農一車一車載來賣，民眾買到賺到。

台南市政府副秘書長殷世熙、農業局局長李芳林為學甲西瓜節站台行銷，李芳林表示，學甲西瓜產地在八掌溪南畔的三慶里頂洲及紅茄一帶，種植面積約25公頃，今年因採收前受清明連假期間降雨及乾燥南風吹襲影響，造成部分西瓜裂果，產量不到往年一半，但農民憑藉優良的栽培技術，種出香甜好吃的大西顆，平均維持每顆約25台斤，值得消費者在產季把握選購良機。

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現場也有學甲農漁特產品展售會、園遊會，並有西瓜造型拇指琴DIY、西瓜綿DIY手作體驗，香甜多汁、清涼可口的免費西瓜試吃，發揮學甲西瓜的「甜蜜力」更讓排隊民眾讚不絕口，十分熱鬧，成功行銷學甲西瓜、虱目魚等特色農產品。

學甲區長張明寶指出，公所舉辦西瓜節展現學甲農業與文化的產業特色，「西瓜王」評鑑並鼓勵瓜農精進種瓜技術，帶動產業經濟和學甲觀光發展。

今年西瓜評鑑有14位瓜農參賽，依果重、甜度、外觀與肉質進行綜合評分，最終由郭茂永拿下「西瓜王」殊榮，第二名為林重敬、第三名為郭林綉枝。有趣的「西瓜棋」少年棋王爭霸賽，由東陽國小邱紹恩勇奪「少年棋王」頭銜，第二名洪裕恩、第三名邱宏彥及林信佑。

公所並在西瓜節由張明寶頒獎表揚今年學甲區13位模範母親，得獎人有謝黃素月、陳翁秀年、陳李秀枝、謝杏珠、莊王春蘭、戴黃纒、謝錦雀、李春金、吳月里、陳李寶蓮、李葉素蓮、謝段秀榛及黃容雀。

學甲西瓜評鑑由郭茂永（右三）拿下「西瓜王」殊榮，第二名為林重敬、第三名為郭林綉枝（左三）。（記者楊金城攝）

學甲西瓜免費品嘗好吃。（記者楊金城攝）

學甲西瓜節有農會等農產品展售，展現學甲產業特色。（記者楊金城攝）

在學甲西瓜節，學甲分局以有趣的漫畫向親子解說大型車內輪差的危險。（記者楊金城攝）

學甲西瓜節舉辦有趣的「西瓜棋」少年棋王爭霸賽，第十屆得獎者獲獎西瓜和禮券。（記者楊金城攝）

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