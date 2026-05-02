貢寮遊隼育雛獵殺「紅色法拉利」 精彩度破表

台灣稀有過境鳥赤翡翠，成了遊隼的戰利品。（福爾摩沙野鳥保育協會Michael An提供）

新北市貢寮區龍洞岩壁有處2級保育類遊隼的繁殖點，最近正是遊隼繁殖期，今年又傳出喜訊，鶵鳥已孵化，近日有許多鳥友和民眾湧入龍洞灣涼亭捕捉遊隼育雛秀，鳥友還拍到遊隼獵殺有「紅色法拉利」之稱的台灣稀有過境鳥赤翡翠，精彩度破表。

東北角貢寮區龍洞岩壁的遊隼巢穴，是台灣著名的遊隼繁殖觀測點之一，曾經遭受干擾，新北市動保處和基隆市野鳥學會等單位，在現場設置告示牌，禁止空拍機及攀岩等騷擾行為，瑞芳導覽協會在繁殖期都派志工前往巡查，近年鳥友都相當自律。

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近期是遊隼的繁殖期，今年有鳥友拍到遊隼鶵鳥，約有3隻，近日幼鳥會走到巢穴洞口，許多鳥友和民眾假日湧入龍洞步道的觀測點，捕捉遊隼育鶵秀，親鳥與幼鳥互動或是獵食的畫面。

福爾摩沙野鳥保育協會理事長王國衍說，遊隼是世界上俯衝速度最快的鳥類，獵食的時速約可達300公里，比高鐵速度還快，牠覓得獵物會高速俯衝把獵物撞暈，然後抓回巢穴，對拍鳥人士來說，精彩度和挑戰度都很高。

近日有鳥友拍到遊隼獵捕台灣稀有過境鳥赤翡翠的畫面，王國衍說，赤翡翠身長約25公分，全身羽色赤紅，且飛行速度快，在陽光照射下閃耀如紅寶石，賞鳥界有「紅色法拉利」或「會飛行的紅寶石」稱號，在台灣少見的過境鳥，沒想到卻成了遊隼口中的「戰利品」，令人震撼、五味雜陳。

王國衍說，最近很多鳥友和民眾湧入龍洞來拍照，鳥友也會協助解說遊隼生態。不過保育團體對於目前在台灣可以合法人工繁殖及買賣遊隼，民眾很難分辨買賣的幼鳥是人工繁殖還是非法捕捉，為保護遊隼幼鳥被盜獵，他們呼籲相關單位能將遊隼從目前可合法進口及人工繁殖的猛禽中除名。

遊隼獵捕黃頭鷺。（福爾摩沙野鳥保育協會Michael An提供）

東北角龍洞岩壁的遊隼繁殖點今年幼鳥現身。（福爾摩沙野鳥保育協會Tailang Chung提供）

東北角龍洞岩壁的遊隼繁殖點今年幼鳥現身。（福爾摩沙野鳥保育協會Tailang Chung提供）

東北角龍洞岩壁的遊隼繁殖點今年幼鳥現身，許多鳥友和民眾前往捕捉觀察遊隼育鶵畫面。（福爾摩沙野鳥保育協會理事長王國衍提供）

東北角龍洞岩壁的遊隼繁殖點今年幼鳥現身，許多鳥友和民眾前往捕捉觀察遊隼育鶵畫面。（福爾摩沙野鳥保育協會理事長王國衍提供）

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