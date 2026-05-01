宜蘭崙埤礦場諮商同意爭議 原民會：大小部落受同等保障

宜蘭大同鄉崙埤村長罷免案說明會，吸引許多部落居民到場聆聽。（圖由罷免行動小組提供）

宜蘭縣大同鄉崙埤村東峻礦場開發案爭議不斷，不僅村長吳秉宗遭罷免，2個小部落最後推翻大部落的諮商同意結果，也引發外界質疑制度不對等。不過，原住民族委員會釋疑「依法部落不分大小，應受同等保障！」

東峻礦場開發案中，分別涉及崙埤、長嶺及九寮溪等3個「關係部落」，即便人口最多的崙埤部落強烈反對，但因現行制度是以「部落數」非總人數作為計算基準，導致最終結果，是由2個同意開發的小部落，決定整體開發方向。

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3部落中有2部落同意開發，但反對人數104票遠多於另外2個部落的同意人數總和16票；依「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」第4條規定，只要「過半數關係部落」同意即視為通過，因此引發族人不滿，導致後續罷免村長行動，學界與法界也批評現行制度存在「不對等」與「忽視實質正義」等重大漏洞。

原民會表示，利用部落會議行使土地開發同意權，是自2010年開始實施的機制，已協助多數部落在開發案中落實參與決策的權利；原住民族基本法第21條規定的諮商同意權，也明文規定以民族或部落為權利主體。

原民會強調，依法不論部落人口多寡，其參與權益均應受到同等保障。為避免人口眾多的部落主導所有決策，制度設計上須確保每一個部落的發言權不因人口規模而被忽視。

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