勞動節連假國道今晨車流為平日1.75倍 高公局籲民眾避開9地雷路段

勞動節連假首日，高公局監看國道車流，預報中部地區南向的易壅塞路段，如彰化至鹽埔、快官至霧峰、草屯至名間。（高公局提供）

今（1日）勞動節為首次全國放假，並可連放五六日3天，交通部高速公路局統計，昨日國道交通車流量已達平日1.1倍到1.2倍，今晨5點止，交通量7百萬車公里，也達平日1.75倍，預估今日總交通量約115百萬車公里，上午恐有9路段易塞，將實施部分匝道封閉、單一費率等因應。

高公局統計，昨全日交通量為106.3百萬車公里，為平日年平均1.1倍，國5交通量為3百萬車公里，為平日1.2倍，昨日車流到晚上10點陸續紓解。至於今日0到5點交通量為7百萬車公里，為平日1.75倍；預估今日交通量為115百萬車公里。

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高公局預判今日上午重點壅塞路段，有國1南向高架機場系統－楊梅端、楊梅－頭份、彰化系統－埔鹽系統，北向圓山－大華系統；國3南向中和－關西、快官－霧峰、草屯－名間；國5南向南港系統－頭城；國10東向鼎金系統－燕巢等路段。建議西部國道南向用路人儘量於12點以後出發，國5南向用路人建議於下午5點以後出發，節省寶貴時間。

截至上午8點，高公局監看僅國1南向湖口至新竹、國3北向木柵至南港系統路段車多，其餘國道路段大致正常，截至上午7點，交通量為18百萬車公里，今日相關疏導措施包括：0到12點國5石碇、坪林及5到12點國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0到5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，隨時注意前方動態。另今日部分地區有下雨情形，行車務必開亮頭燈，適度放慢車速並拉長與前車距離，避免任意變換車道，小心駕駛以確保行車安全。

高公局預估勞動節北部國道易塞路段，如南港至頭城、楊梅至頭份、中和至關西、機場系統至楊梅等。（高公局提供）

勞動節首日國道交通，高公局預估南部的大灣至路竹、鼎金至燕巢等易塞車。（高公局提供）

高公局提醒天雨路滑，民眾開車上路務必開頭燈、拉大車距、注意路況，避免意外發生。（高公局提供）

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