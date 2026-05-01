小琉球海洋志工隊締500次潛水淨海壯舉 清出百噸海廢

小琉球海洋志工隊幾乎都得自掏腰包，但眾人是甘之如飴。（記者陳彥廷攝）

小琉球在地人愛鄉愛海堅持毅力的壯舉在勞動節前完成了！由當地居民自發組成的「小琉球海洋志工隊」，昨天正式完成了第500次下水淨海清除作業。志工隊隊長李重震表示，希望他們用行動實踐對家鄉海洋無私的愛，能夠感染及號召更多人士投入，並以此里程碑邀請全台遊客成為海洋最堅實的盟友，「500不只是數字，更是一種愛鄉愛海的信念」。

小琉球是國內唯一的珊瑚礁島，獨特觀光景緻近年吸引大量人潮登島旅遊，雖帶來經濟活水，但島上民生廢水激增、垃圾爆量，尤其潮間帶踩踏行為導致水族生物大幅減少，而海洋廢棄物更是海底的威脅，每逢大風雨過後，就會有新的海廢沉在水底，曾是「海洋水族箱」的小琉球逐漸蒙塵。

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海廢不像海灘上的垃圾，必須要能夠潛水才能發現，一群熱愛海洋的小琉球人，因不忍家鄉海洋資源枯竭，毅然背起氣瓶，成立了海洋志工隊，綽號「龍王鯛」的創隊隊長李重震說，多年前潛水時是驚見家鄉珊瑚群上竟覆蓋許多廢棄漁網，嚴重破壞生態，心痛之餘決定下海清除，這也獲得好友夫婦許成智及洪桂蓮的支持，在17年前成立海洋志工隊就堅持至今。

海洋志工隊沒有薪水，還要自備潛具，氣瓶灌氣還要自掏腰包，只要天氣許可，每週都會舉行一次，多年下來，成員已從僅僅在地人，吸引許多愛海的潛客自己搭船到小琉球參加，過程雖艱辛，但這批人卻是甘之如飴，昨天第500次的下水清除行動，不僅再次推高國內唯一的紀錄，放眼國際都可能是獨步全球的行動。

昨天在500次里程碑後，粗估已清出近百噸的海廢，靠著志工徒手將垃圾打包上浮後運上船再送回島上清運，對志工感謝狀上則寫著「海洋因您的付出而更加純淨，世界因您的守護而更加美好。」

洪桂蓮說，海廢雖看似清不完，但已從原本民生垃圾佔比高，變得以漁具或受颱風吹壞並落海的東西為主。李重震則表示，每一次下水，都是對海洋最深的承諾，每一份堅持，都是對下一代最溫柔的守護，感謝隊員的無私付出，盡力讓海更藍、讓小琉球的海域能回復往昔美麗的樣貌。

海洋志工隊，只要天氣許可，每週都會安排淨海，雖然大多數人是水上遊憩從業人員，但即使在旅遊旺季也不會缺席參與。（記者陳彥廷攝）

鵬管處長王玟傑就曾登船協助海廢清運。（記者陳彥廷攝）

鵬管處長王玟傑就曾登船協助海廢清運。（記者陳彥廷攝）

鵬管副處長施宗泓亦曾登船協助海廢清運。（記者陳彥廷攝）

小琉球海洋志工隊在五一連假前完成第500次淨海的壯舉。（海洋志工隊提供）

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