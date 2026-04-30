凝聚族群向心力！「布農奧運」開跑 3500人南投競技

全國布農族運動會在南投信義鄉登場，由布農八部合音表演揭開序幕。（記者劉濱銓攝）

素有「布農奧運」美譽的全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽（全國布農族運動會），今起一連3天在南投縣信義鄉登場，此次集結南投、高雄、台東、花蓮4縣市的布農原鄉，約3500多名選手同場競技，不僅展現八部合音、射箭等部落傳統，也透過田徑、球賽促進交流，凝聚族群向心力，傳承布農文化。

信義鄉今雖飄起細雨，但仍不減參賽選手熱情，在精彩八部合音與杵音表演揭開序幕後，4縣市的運動員進場更帶起高潮，最後在點燃聖火後，宣告「布農奧運」正式登場。

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運動會開幕式不僅原民會主委曾智勇出席，原住民立委陳瑩、盧縣一也都到場，南投縣長許淑華、信義鄉長全志堅也以東道主身分，歡迎各地族人回到布農族的發源地信義鄉。

信義鄉公所表示，射耳祭是布農傳統，族人會將鹿耳掛起，讓男孩持弓練習射箭，象徵承傳狩獵技術，此次則以布農運動會方式呈現，傳統競技項目包括射箭、鋸木、搗米、抓豬、摔角、負重賽跑、拔河等，並有籃球、排球、壘球等球賽，賽事將持續到5月2日，民眾可利用連假前來觀賽，感受熱血沸騰的原民競技。

全國布農族運動會在南投信義鄉點燃聖火，宣告「布農奧運」正式登場。（記者劉濱銓攝）

全國布農族運動會在南投信義鄉登場，集結投、高、東、花4縣市布農原鄉，約3500多名選手同場競技。（記者劉濱銓攝）

全國布農族運動會在南投信義鄉登場，信義鄉公所歡迎各地族人回到布農的發源地信義鄉。（記者劉濱銓攝）

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