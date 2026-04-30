被罵「草店」、「台灣人不吃」！ 築間老闆沉默數月首發聲

台灣連鎖火鍋品牌築間餐飲。（築間提供）

台灣連鎖火鍋品牌築間餐飲，最近遭到網友質疑虧損嚴重、品質下降，更有不少網友提及老闆政治立場，質疑對方是「小草」。對此，築間老闆今日在社群親自回應，強調自己從沒特定支持過哪個政黨，希望相關留言不要繼續；築間總經理則坦承，發展過程中有許多不足之處，她都認真看過並且反省檢討，感謝網友指教，以後會更加努力。

最近幾個月，網路上流傳築間是「草店」、老闆是民眾黨支持者的說法，連帶引起不少網友討論，質疑其服務、餐點品質退步。前桃園市議員王浩宇曾多次談論此事，他表示，有看到有人在傳築間老闆是小草這件事，而他自己過去很愛去用餐，菜盤時品質很好，後來真的就走下坡了，「現在很少吃，其實跟小草與否無關，單純就是難吃。」上個月20日，王浩宇又在Threads上發文表示，築間從一位難求到年虧3.28億，「台灣人為什麼不吃築間？」引發討論。

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對此，築間老闆林楷傑昨日晚間首度發聲，在王浩宇先前貼文下方留言表示，大家都是台灣人，都熱愛這片土地，每個人愛的方式都不同，沒有絕對的對錯，「但合理的民主言論自由，一直是我認為台灣很值得驕傲的一件事情。」

林楷傑表示，由於他有點社恐，所以很少出席公開場所。他人生從未支持特定政黨，也未參加過政黨活動，基層選舉時，只要候選人說得清楚要如何服務，他都會合理支持政治獻金。「所以，希望這樣不存在、也不真實的政治留言別再持續了，因為已經影響到我的家人及孩子，大家都在這塊土地一起生活，沒有實據的在網路上莫名的詆毀任何人 是沒必要的。」他也說，累積了幾個月，該說清楚地都講了，自己比較不會講話，詞不達意請大家多多包涵。

此外，築間餐飲集團總經理也坦承，發展過程中有許多不足之處。公司持續重視職場環境與餐點品質，相關意見都會納入檢討改善，目前將專注於營運優化與同仁支持，提供更友善的職場環境，更好的產品、服務、食品安全，感謝大家的指教。

不過，老闆留言下方，立刻又有網友貼出他過去批評總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的貼文。還有網友嗆：「當年一堆草在挺你的時候沒看你出來澄清。」王浩宇也回覆：「其實我根本沒有提到政治。如果真的那麼不想要被政治影響，那就請不要隨意發言。」他還鼓勵：「其實我這陣子又跑去吃，發現品質還不錯，就是CP值降低了，請繼續加油。」

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